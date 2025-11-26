글로벌 10위권 기업에 하이엔드 제품 대량 납품 독일계 OEM사 사용 전망 유럽 판매처 추가 확보로 내년 수익성 개선 기대

[헤럴드경제=박혜원 기자] 솔루스첨단소재가 글로벌 10위권 중국 배터리사에 약 2만톤(t) 규모의 배터리용 동박(전지박)을 공급한다고 26일 밝혔다.

해당 고객사는 내년 말부터 생산을 시작해 2027년 본격 양산에 돌입한다. 솔루스첨단소재는 이번 중장기 공급 계약을 통해 내년부터 최소 5년 이상 약 2만톤의 전지박을 공급할 계획이다. 솔루스첨단소재가 이번에 공급하는 전지박은 전기차 배터리 경량화에 부합하는 고부가가치 하이엔드 제품으로, 내년 수익성 개선에 기여할 것으로 전망된다.

솔루스첨단소재의 전지박이 사용된 배터리는 최종적으로 유럽 현지 독일계 OEM사로 납품될 전망이다. 고객사 프로젝트가 유럽 다른 권역으로 확대될 시 중장기적으로 전체 누적 공급량도 2만t 이상으로 확대될 수 있다.

솔루스첨단소재는 이번 계약 체결로 총 8곳의 고객사를 확보하며 국내 동박 업체 중 가장 많은 글로벌 고객 포트폴리오를 보유하게 됐다. 특히 특정 고객 의존도를 낮추며 안정적인 수주 구조를 확보했다. 앞서 솔루스첨단소재는 올해 초 지난해 대비 두 배 확대한 8곳의 공급처 확보를 목표로 제시한 바 있다. 내년에도 2개의 신규 고객사를 추가 확보해 총 10개사의 고객 포트폴리오를 완성하고, 글로벌 시장에서 다변화된 고객 기반을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

현재 유럽연합이 현지화 기조를 바탕으로 전기차 산업 공급망을 자립형 구조로 전환하면서, 유럽 현지 기업뿐 아니라 미국 진출에 제약이 있는 중국 배터리 업체들도 유럽 투자를 본격화하고 있다. 올해 솔루스첨단소재와 계약을 체결한 중국 CATL를 비롯해, 비야디(BYD), 고션(Gotion), EVE 에너지 등도 헝가리, 슬로바키아, 포르투갈 등지에서 유럽 생산거점을 구축 중에 있다.

곽근만 솔루스첨단소재 대표이사는 “유럽은 정책·수요·규제가 전기차 중심으로 빠르게 재편되며 글로벌 전기차 시장의 핵심 격전지로 부상하고 있다”며 “전기차·ESS 시장에서 다변화된 고객 포트폴리오를 구축함으로써 매출 안정성과 수익성 두 축을 동시에 개선하고 있다. 안정적인 공급 체제와 기술 차별화 역량을 강화해 장기적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.