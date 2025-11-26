이전 공무원 주거 안정 도모 관사 100호에 전세보증 제공

[헤럴드경제=윤성현 기자] 부산으로 이전하는 해양수산부 직원들의 안정적인 주거 정착을 위해 주택도시보증공사(HUG)가 전세보증 지원에 나선다.

HUG는 25일 부산광역시, 부산도시공사와 함께 해양수산부 관사 지원사업의 전세보증금 반환보증(이하 전세보증) 공급을 위한 업무협약을 서면으로 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 부산으로 이전하는 해양수산부 직원들에게 제공될 아파트 및 오피스텔 100호에 대해 전세보증 가입을 원활히 지원하기 위해 마련됐다.

전세보증은 임대인이 임차인에게 반환해야 할 전세보증금을 공사가 책임지는 보증 상품이다. 이번 협약에 따라 HUG는 보증 상담, 신청, 심사 등 절차 전반을 신속하게 처리할 계획이다. 이를 통해 임대인의 부도나 자금 악화 등으로 인한 보증금 미회수 리스크를 줄이고, 이전 공무원들의 안정적인 정착을 지원할 방침이다.

이번 관사 지원사업은 부산도시공사가 부산시로부터 위탁을 받아 수행하며, 오는 12월부터 2029년 11월까지 4년간 아파트 100호를 임차해 해양수산부에 제공하게 된다.

협약은 체결일로부터 1년간 유효하며, 별도 통보가 없는 한 1년 단위로 자동 연장된다. 세 기관은 명확한 역할 분담을 통해 사업 추진의 효율성을 높이고, 관사 임차비용에 대한 재정 리스크도 최소화한다는 방침이다.

이철완 HUG 금융사업본부장은 “부산시와 부산도시공사와의 협력을 통해 보증 공급에 차질이 없도록 하겠다”며 “주거 안정은 물론 지역 발전에도 기여하겠다”고 밝혔다.