지속 활용할 수 있는 매체로 탄소중립 실천 강화

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 친환경 디지털 광고매체인 ‘투명 LED 전자게시대’를 설치하고 시범 운영하고 있다고 밝혔다.

구는 기존의 천 현수막 제작·폐기 과정에서 발생하는 이산화탄소, 다이옥신, 플라스틱 폐기물 등 유해 물질을 줄여 탄소배출 저감과 자원 낭비 방지 효과를 기대하고 있다.

전자게시대는 총 12기로 올 12월까지 시범 운영된다. 지난 10월 노원역 사거리 교보빌딩 앞, 공릉동 도깨비시장 맞은편에 2기를 우선 설치한 것을 시작으로 지역 내 상공업지역, 전통시장, 지하철역 인근 등 구내 유동 인구가 많은 곳 위주로 10기를 추가 설치했다.

크기는 가로 5.2m, 높이 1.66m, 폭 0.4m로 주변 가로화단과 조화를 이루는 형태로 배치했다. 운영시간은 오전 6시부터 자정까지이며 밝기·가시성 등 환경 안전 기준을 준수하며 운영된다. 소재는 투명 LED로 개방감이 뛰어나 도심 환경과의 시각적 조화를 높인다.

현재 시범운영 기간 지역 축제와 구정 주요 행사 등 구정 홍보 및 미세먼지 수치 등 기상정보, 재난상황 안내, 감성 미디어 아트 등 다양한 콘텐츠를 송출하고 있다. 정식 운영이 시작되는 내년 1월부터는 공익광고와 상업광고가 병행 운영된다.

전통시장 광고 등은 광고료 감면이 적용되어 지역 소상공인에게 합리적 홍보 기회를 제공하고 지역경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.

오승록 노원구청장은 “투명 LED 전자 게시대는 탄소중립 선도 도시 노원을 구현하기 위한 실질적 실천”이라고 말했다.