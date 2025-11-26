[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부는 26일 국내 중소기업의 우수 기술의 해외 진출을 지원하기 위해 ‘한–아세안 글로벌 기술이전 파트너스 데이’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 한국 중소기업과 베트남·태국·인도네시아 등 아세 현지 기업 간 기술 협력을 촉진하는 공식 교류의 장으로 마련됐다.

현장에서 총 20건의 기술이전 협력 MOU가 체결되는 성과를 거두었다.

앞서 2024년 시범사업에서 베트남을 중심으로 6건의 MOU를 체결하며 협력 기반을 성공적으로 조성했었다. 올해는 협력 대상을 베트남·태국·인도네시아 등 아세안 주요 3개국으로 확대해 기술협력 네트워크가 아세안 전역으로 확장했다.

이번 행사를 통해 단순한 기술이전 단계를 넘어 합작투자, 현지 사업화 등으로 이어지는 ‘상호성장 기반의 국제 기술협력 모델’을 강화하며 국내 중소기업의 해외 진출 추진력을 한층 높일 수 있었다.

한–아세안 기술이전 협력은 국내 중소기업의 해외 확장을 위한 중요한 전략적 파트너십으로 앞으로도 국제 기술교류에서 공동개발, 현지 사업화까지 이어지는 상호성장 기반의 국제 기술협력 모델을 지속적으로 확대하는 기반이 될 것으로 기대된다.

이번 행사에서는 중소기업 기술혁신 생태계에 대한 공헌을 격려하고 국내 기술거래 및 사업화 역량 강화를 지속적으로 뒷받침하는 문화를 조성하기 위해, 중소기업 기술거래·사업화 활성화에 기여한 유공자를 선정해 총 5점의 유공자 포상도 수여했다

중기부는 “앞으로 중소기업의 국내·외 기술거래 활성화와 기술사업화 촉진을 위한 금융지원 등을 통해 중소기업의 기술혁신과 지속가능한 성장을 위해 노력할 계획”이라고 밝혔다.