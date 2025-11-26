[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]‘포항 영일만항 북극항로 특화전략 포럼’이 25일 서울 국회의원회관에서 열렸다.

국민의힘 김정재·정희용·이상휘 국회의원과 경북도·포항시가 공동 주최한 이 포럼은 정부의 북극항로 추진 정책에 발맞춰 영일만항의 북극항로 특화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

홍현익 전 국립외교원장은 ‘북극항로의 기회와 도전, 그리고 한·러 관계’를 주제로 기조연설을 하고 외교·안보적 관점에서 북극항로의 중요성을 설명했다.

그는 포항이 보유한 첨단 연구 기반을 바탕으로 북극해운정보센터를 포항에 설립할 것을 제안했다.

김학소 청운대 글로벌물류무역연구소장(전 한국해양수산개발원장), 정영두 한국해양진흥공사 북극항로종합지원센터장은 주제 발표에서 영일만항 경쟁력 강화를 위한 실질적 방안을 제시했다.

이어진 패널 토론에서 참석자들은 북극항로 전진기지 기능을 위한 조건과 지역 산업 연계 방안을 논의했다.

포항시는 전국 지방자치단체 중 최초로 ‘북극항로 활성화 위원회 운영 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.

이강덕 포항시장은 “이번 포럼은 포항의 강력한 산업 기반을 바탕으로 영일만항이 북극항로 시대를 선도하는 특화 항만으로 도약하기 위한 전략적 방향을 구체화하는 자리였다”며 “전문가 의견을 토대로 정부 방향과 연계한 실질적 사업 추진 전략을 수립해 나가겠다”고 말했다.