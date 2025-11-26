[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 2026년도 본예산 4204억원을 편성해 군의회에 제출했다고 25일 밝혔다.

이는 전년도 4016억원 대비 188억원(4.67%) 늘어난 규모로, 일반회계 4193억원, 특별회계 11억원이다.

군위군은 불확실한 세수 환경 속에서 민선 8기 사업 마무리와 지역경제 활력을 위해 통합재정안정화기금 380억원을 전략적으로 투입했다.

분야별로는 농림해양수산 28.18%, 사회복지 18.54%로 가장 많은 비중을 차지했다.

특히 농업분야에 1023억원을 편성해 본예산 기준 처음으로 1000억원 시대를 열었다.

민선 8기 공약실천을 위한 257억원 예산과 주민참여예산, 청년정책참여단 등 소통형 사업 34억원을 포함해 주민 밀착형 사업 추진에도 집중했다. 또 생활인구 증가와 지역경제 활성화를 위한 정책 예산도 반영했다.

2026년도 본예산은 제294회 군위군의회 정례회에서 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음달 최종 확정될 예정이다.

김진열 군위군수는 “군민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 통합재정안정화기금을 적극 활용해 꼭 필요한 사업 위주로 예산을 편성했다”며 “앞으로도 주민생활 불편 해소에 집중 투자해 살기 좋은 군위를 만들겠다”고 말했다.