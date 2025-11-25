[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 24~25일 영일간 국회 소통관 앞 광장에서 ‘포항 미식 팝업 홍보관’을 개최했다.

이번 홍보관은 국회의원과 정부·기관 관계자, 언론인, 시민에게 포항 10미(味), 푸드테크, 시그니처 디저트 등 포항을 대표하는 미식 콘텐츠를 알리기 위해 마련했다.

포항 10미는 모리국수, 구룡포대게, 아구탕, 과메기, 포항해신탕, 소머리곰탕, 등푸른막회, 영일대조개구이, 포항물회, 포항초 산채비빔밥 등이다.

홍보관에는 포항 유네스코 창의 도시 네트워크(미식 분야) 가입 추진 소개, 시 외식업 특화 거리 홍보, 포항 10미 시식 체험 등 포항 외식 산업의 대표 정책과 특화 지구를 한눈에 볼 수 있는 전시를 구성했다.

물회·등푸른막회 등 ‘포항 10미’ 시식 프로그램은 방문객의 관심을 끌었고 ’AI x Food Tech Zone‘에 휴머노이드 조리 로봇이 관람객을 인식해 팝콘을 제공하는 시연도 열렸다.

흥해라 이팝(이바비 그린술빵)·해풍미당(산딸기 캐러멜) 등 로컬 브랜드 디저트도 전시해 포항 미식의 확장 가능성을 확인했다.

이강덕 포항시장은 “국회라는 상징적 공간에서 포항만의 미식, 디저트, 푸드테크 등 미래 식문화 콘텐츠를 직접 소개한 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로 지역 식품산업의 혁신과 글로벌 네트워크 확장을 더욱 가속화해 포항이 대한민국을 대표하는 글로벌 미식관광도시로 도약할 수 있도록 대담하고 지속적인 도전을 이어가겠다”고 말했다.