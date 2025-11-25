‘우크라 침략전쟁’ 러시아에 서방 경제제재 와중 중국은 러시아 원유 수입하고 물자 공급 활발 물자 공급가, 타국보다 인상률 9배 이상 ‘폭리’ 서방 “바가지 씌우는 것도 괜찮은 결과” 반색

[헤럴드경제=도현정 기자]전쟁을 일으킨 러시아에 대해 서방 국가들이 각종 경제 제재로 타격을 입히는 가운데, 이에 동참하지 않았던 중국은 다른 경로로 러시아에 타격을 주고 있다. 중국의 경제적 이익까지 쏠쏠히 챙기는, 이른바 ‘폭리 취하기’다.

파이낸셜 타임스(FT)는 24일(현지시간) 서방 제재로 인해 물자 수입 경로가 제한된 러시아가 중국의 공급망에 의존하게 되자, 중국 수출업체들이 러시아 판매가를 인상해 폭리를 취하고 있다고 보도했다.

핀란드 중앙은행 산하 이머징 경제 연구소(BOFIT)가 발표한 최신 보고서에 따르면, 중국에서 러시아로 선적된 수출 품목의 가격은 2021년에서 2024년 사이 평균 87% 상승했다. 같은 기간 중국에서 다른 국가로 선적된 유사 제품의 가격 상승률은 9%에 불과했다. 중국에서 다른 국가로 수출하는 물자의 가격 상승률보다 러시아로 가는 품목의 가격 상승률이 9배도 넘는 것이다.

보고서를 쓴 이카 코르호넨 연구원과 헬리 시몰라 연구원은 전쟁으로 인해 수요가 급증한 기계 및 부품 분야에서도 중국이 가격을 크게 올리는 바람에 “중요 물자의 수입 비용을 높임으로써 러시아의 기술적 역량을 제한했다”고 결론지었다.

기존에는 서방의 경제 제재에 중국이 동참하지 않고 러시아에 물자를 대주면서 중국에서 러시아로의 수출이 더 활발해졌다고 알려졌지만, 이번 조사에서는 그 규모가 늘었다기 보다 가격이 폭등했기 때문에 교역액이 증가한 것도 있다고 나왔다. 지난해 기준 러시아의 중국산 볼베어링 수입액은 2021년 대비 달러 기준으로 76% 급증했다. 그러나 같은 기간 실제 수출 물량(volume)은 오히려 13% 감소했다. 들여온 물건 양은 줄었는데, 가격이 크게 올라 교역액이 늘어난 것으로 집계된 것이다.

중국은 러·우전쟁 발발 이후 러시아에 무기를 제공했다는 서방의 의혹을 부인하면서, 중국과 러시아 기업 간의 정상적인 비즈니스를 방해하는 일방적인 제재에 반대한다는 입장을 고수해왔다.

연구진은 튀르키예도 비슷한 방식으로 러시아와 교역을 지속하면서 이익은 똘똘하게 챙기는 면모를 보였다고 분석했다. 튀르키예가 러시아에 판매하는 제재 대상 품목의 가격은 다른 수출품에 비해 25~55%까지 상승한 것으로 나타났다.

서방 국가를 중심으로 국제 사회는 러시아에 반도체, 집적회로 등 첨단 부품 및 정밀기계, 전자부품 등의 수출을 금지하고 있다. 군사장비는 물론, 5만달러(약 7000만원) 이상의 자동차와 목재, 철강, 화학제품, 고급 의류 등의 사치품 등도 제재 품목이다.

연구진이 14개국의 데이터를 종합해 추산한 결과, 수출 통제 대상 수입품의 중간 가격은 2021년에서 2024년 사이 75% 상승한 반면, 제재 대상이 아닌 수입품 가격은 변동이 없었다. 연구진은 제재는 정부에서 결정하지만 실제 교역은 민간 단위에서 이뤄지기 때문에, 제재가 가격에 미치는 영향이 커지고 있다고 분석했다. 제재 집행이 엄격해지면서 수출 업체들이 러시아에 더 높은 위험수당을 붙여 가격을 부풀린다는 것이다.

한 서방 제재 담당 고위 관리는 FT에 러시아의 군수 산업 단지를 공급망으로부터 완전히 “차단(cut off)”하는 것이 이상적이지만, 지금처럼 중국 기업들이 러시아에 “바가지를 씌우는(ripping them off)” 상황도 “꽤 괜찮은 결과”라 전했다. 그는 “물건 가격을 80% 올리면, 실제로 구매할 수 있는 물량은 절반 가까이 줄어드는 셈”이라며 전쟁을 지속중인 러시아가 실제로 물자를 소화할 수 있는 여지가 크게 줄었을 것이라 말했다.