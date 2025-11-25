尹부부와 소통 의혹도

[헤럴드경제=윤호 기자]12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 25일 오전부터 박성재 전 장관 의혹과 관련해 서울 서초구 대검찰청 압수수색을 시도하고 자료 제출과 관련한 협의를 진행 중이다.

박 전 장관은 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 뒤 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라는 지시를 했다는 의혹을 받는다.

내란특검은 전날 김건희 여사의 휴대폰 내역 등 계엄 관여 정황과 관련된 자료 확보를 위해 김건희특검팀을 대상으로도 압수수색영장을 집행했다.

특검팀은 박 전 법무부 장관의 계엄 가담 혐의를 수사하는 과정에서 김 여사가 윤석열 전 대통령의 내란 행위에 직간접적으로 관여한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

특검팀은 앞서 김 여사가 작년 5월께 박 전 장관에게 자신의 검찰 수사와 관련한 메시지를 보낸 사실도 포착한 것으로 알려졌다. 해당 메시지는 이원석 전 검찰총장이 대통령실로부터 사퇴 요구를 받자 이 전 총장이 이에 대한 항의성으로 김 여사에 대한 신속 수사를 검찰 수사팀에 지시했고, 결국 수사팀 지휘부가 교체됐다는 취지의 ‘지라시’였던 것으로 전해졌다.

이와 관련해 일각에서는 박 전 장관이 윤 전 대통령 부부와 소통하면서 김 여사의 ‘사법리스크’ 방어가 필요하다는 인식을 공유한 것이 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.