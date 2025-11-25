삼성전자·SK하이닉스 현장 납품 중…생산 늘려 수요 대응

KBI동양철관(대표 이곽우)이 반도체 투자 확대에 맞춰 강관 생산량을 대폭 늘린다.

대구경 경강관을 종합 생산하는 이 회사는 25일 반도체팹 건설 본격화로 구조용 강관수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다고 했다.

최근 삼성은 향후 5년간 국내에 450조원 규모의 투자계획을 밝혔다. SK하이닉스는 용인 반도체클러스터 투자규모를 기존보다 대폭 확대하는 계획을 발표했다. 삼성전자 반도체(DS)부문은 평택캠퍼스에 P5공장을 착공할 예정이다.

대규모 반도체팹 건설에는 배관, 구조용 파이프가 다량 소요된다. 대형 팹의 경우 건축물 구조용으로 사용되는 각관, BH(쌓아올리는 형태의 조립 H빔)는 냉각수라인, 가스라인 등 보조시설에 필요하다. 기둥, 고층 구조물, 플랜트 구조체 등에 적합해 팹 건설 시 수요가 클 것으로 예상된다.

KBI동양철관은 “삼성 평택 P4공장과 SK 용인클러스터에 제품을 납품 중이다. 이번 투자 확대를 계기로 중장기 수주 확대 기회를 맞이하게 됐다”고 주장했다.

이 회사의 각관은 철골구조 건축물의 기둥으로 사용되며, H형 강재에 비해 설계가 용이하고 원형강관에 비해 공간 활용도가 높은 게 특징이다. 내진성능과 소성변형 능력이 우수해 기둥이나 내진용 대형 각관으로 일본에 수출되고 있다. 자체 기술과 포스코와 공동개발로 ‘DYSP325’라는 브랜드로 고품질 대형 각관을 생산한다.

BH는 후판을 절단, 용접해 만드는 H자 형태의 철골 구조재. 일반 열간압연 H빔으로 제작이 어려운 특수·비표준 규격에 사용되며, 건축물 대형화에 따라 수요가 커지고 있다.

KBI동양철관은 최대 1.5mx0.8mx0m 두께, 길이 18m까지 맞춤형 생산에 대응하는 역량을 갖췄다. 용접공정에 심트래킹, 다전극 서브머지드 아크용접 등을 적용해 고품질과 생산효율을 극대화했다.

회사 측은 “원형관, 코팅관은 물론 각관 및 BH 생산라인을 모두 보유하고 있어 수요에 폭넓게 대응할 수 있다. 반도체팹 건설 본격화에 맞춰 구조용 강관 생산량을 늘릴 계획”이라 했다.