- 탄소·에너지·교통·의료·산업 등 6개 및 인프라 3개 기술 선봬

[헤럴드경제=구본혁 기자] 인공지능(AI) 기술과 사물인터넷(IoT) 기술의 융합으로 탄생한 인공지능 사물인터넷(AIoT)은 사회·산업·생활 전반의 문제를 해결하고 국민 삶의 질을 높이는 핵심 기술로 주목받고 있다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 26일부터 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 ‘2025 AIoT 국제전시회’에 참가해 최신 AIoT 기술을 일반에 공개한다고 밝혔다.

이번 전시회에서 ETRI는 ▷탄소 및 에너지 ▷농축산 산업 ▷선진 의료 ▷미래교통 등 다양한 산업과 일상에 적용 가능한 핵심 AIoT 기술 6종과 미래 AIoT 인프라 기술 3종 등 총 9종의 기술을 선보인다.

올해 전시회는 ‘IoT를 통해 모두의 AI를 실현하다!’를 주제로 진행되며, ETRI는 독립 부스를 마련해 다채로운 기술을 선보일 예정이다.

먼저 에너지 분야에서는 에너지 다소비 업종의 생산 공정과 설비 운영을 최적화하는 데이터 기반 공장에너지관리시스템(FEMS) 기술을 비롯, 에너지 절감과 탄소중립 실현을 지원하는 유틸리티 공정 맞춤형 AIoT 기술을 공개한다. 여기에 디지털 트윈 기반의 공정 진단·분석·시각화 기술과 에너지관리시스템 확산을 위한 AI 학습 기반 다중 신호 융합형 복합센서 기술도 함께 소개한다.

농축산 분야에서는 열악한 축사 환경에서 발생하기 쉬운 전기 화재를 예방하기 위한 지능형 스마트 축산 기술을 선보인다. 이 기술은 복합환경 멀티센싱 시스템을 통해 축사 내 아크(Arc-fault)를 인공지능으로 실시간 감지하는 기술로, 축산 농가의 시설 안전 향상에 기여할 것으로 기대된다.

의료 분야에서는 구급차 등 움직임이 큰 환경에서도 비침습 방식으로 뇌혈관질환 여부를 판단할 수 있는 구급환경 뇌혈관질환 판단 보조 기술을 전시한다. 생체신호 기반 AI 분석을 활용해 긴급 환자 대응의 정확성과 속도를 높이는 것이 특징이다.

미래교통(AAM) 분야에서는 GPS 신호가 제한되는 환경에서도 영상 기반 실세계 위치를 추정할 수 있는 AI-공간정보 융합 기술을 소개한다. 미래 에어모빌리티(AAM, Advanced Air Mobility) 영상정보와 공간정보를 결합해 위치 오차를 최소화함으로써 미래 항공 모빌리티 운행의 안정성을 높일 수 있는 핵심 기술이다.

또한 미래 IoT 인프라 분야에서는 대규모 IoT 디바이스들이 전파혼선 없이 동시 통신을 지원하는 산업용 IoT 네트워크 기술, 자율적 연결·제어·진화를 구현하는 임베디드 행동지능 일반화 기술, 연합학습 기반 개인정보 보호 기술을 적용한 스마트시티 엣지 AIoT 플랫폼 기술을 선보인다. 해당 기술들은 초연결·초지능 사회를 위한 기반 인프라 고도화에 초점을 두고 개발되고 있다.

ETRI는 이번 전시회를 통해 AI, 빅데이터, 미래 모빌리티, IoT 네트워크 등 첨단 ICT 기술이 산업과 일상생활로 확장되는 흐름을 확인할 수 있을 것이라고 설명했다.

김승환 ETRI 디지털융합연구소장은 “IoT는 AI 기술을 현실 세계에 구현하는 핵심 기반”이라며 “빅데이터·AI·무선 IoT 등 융합 ICT 기술을 통해 미래사회 AI 혁신을 선도하겠다”고 말했다.