69년 연기에 헌신한 진정한 배우 ‘대발이 아버지’부터 ‘야동 순재’까지 80대 연극무대 귀환…최고령 연기대상 지치지 않는 열정, 끊임없는 도전 귀감

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘대발이 아버지’, ‘야동 순재’, ‘꽃할배’…. 수많은 국민 캐릭터를 만든 ‘영원한 현역’이었고, 69년의 연기 인생 내내 오직 연기에 헌신한 진짜 배우였다. “평생을 연기했는데도 아직 모자란다”며 한 자 한 자를 벼려왔고, 오늘의 무대를 늘 마지막이라 생각하며 무대에 오른 배우 이순재의 연기 인생이 진짜 막을 내렸다.

25일 대중문화계에 따르면, 이날 새벽 국내 최고령 배우 이순재가 91세의 나이로 세상을 떠났다.

고령에도 방송과 영화, 연극 무대를 오가며 활동을 이어온 고인은 지난해 말 건강 이상설에 휩싸여 출연 중이던 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 활동을 중단했다. 이후 KBS 2TV 드라마 ‘개소리’를 통해 다시 얼굴을 비췄으나 그해 연기대상 시상식을 끝으로 안정을 취해왔다.

로렌스 올리비에 보고 연기 입문…90년대 ‘국민 아버지’

고인은 1934년 함경북도 회령에서 태어나 부친과 함께 중국 지린성 옌지로 이주했다. 4살 때 조부모를 따라 서울로 내려온 뒤로는 쭉 조부모의 손에서 자랐다. 호적상으로는 1935년생이다.

초등학교 시절 해방을 맞았고, 고등학교 1학년 땐 한국전쟁을 경험하며 근현대사를 온몸으로 살아냈다.

서울대 철학과에 진학한 고인은 그 시절 영화에 푹 빠졌고, 영국 배우 로렌스 올리비에가 출연한 영화 ‘햄릿’을 보고 배우의 길을 걸었다. 1956년 연극 단체 ‘떼아뜨르 리브르’에 입단, 유진 오닐의 희곡 ‘지평선 너머’를 통해 데뷔하며 연기 인생이 시작됐다. 1960년 대학 졸업 후엔 고(故) 허규, 유달훈, 김의경 등의 연극인들과 함께 국내 최초 동인제 극단 ‘실험극장’을 통해 활발한 연극 활동을 이어갔다.

이듬해 KBS 개국 드라마인 ‘나도 인간이 되련다’에 출연하며 방송가에 입문했고, 1965년 TBC 1기 전속 배우가 된 이후로 그는 한국 방송의 살아있는 역사로 존재했다. 한 달에 30편이 넘는 작품에 출연, 무수히 많은 작품에 이름을 올렸다. 대표작만 해도 ‘동의보감’, ‘보고 또 보고’, ‘삼김시대’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘야인시대’, ‘토지’, ‘엄마가 뿔났다’ 등 140편에 달한다.

고인은 특히 1990년대 TV 드라마에서 두각을 나타냈다. MBC ‘사랑이 뭐길래’(1991∼1992)를 통해 가부장 아버지의 초상을 따뜻하면서도 코믹하게 그려내며 국민적 사랑을 받았다. 당시 이 드라마의 시청률은 무려 65%에 달했다.

드라마의 인기로 고인은 1992년 제14대 총선에서 당시 여당인 민주자유당 후보로 서울 중랑갑 선거구에 출마해 당선됐다. 이후 국회의원으로서 민자당 부대변인과 한일의원연맹 간사 등을 역임했다. 정치 활동을 하는 동안에도 드라마 ‘야망’, ‘작별’에도 출연했다. 이 시기 나온 KBS2 ‘목욕탕집 남자들’(1995~1996)도 국민 아버지 캐릭터를 이어받아 ‘우리 시대 가장’의 얼굴을 그려냈다.

이순재의 ‘사극 시대’는 1970년대부터 시작됐으나, 대작 드라마가 줄줄이 나온 것도 1990년대였다. ‘허준’(1999), ‘상도’(2001), ‘이산’(2007)을 통해 묵직한 모습으로 극의 중추 역할을 해왔다.

시트콤과 예능으로 제2의 전성기…시대의 참어른 본보기

고인은 늘 도전을 멈추지 않았다. 끊임없이 자신의 새로운 모습을 꺼내며 연기 스펙트럼을 확장했다. 70대에 출연한 시트콤 ‘거침없이 하이킥’(2006), ‘지붕 뚫고 하이킥’(2009)에선 사극 속 근엄했던 이미지를 지우고 젊은 세대에 가깝게 다가섰다. 이 때 ‘야동 순재’라는 별명이 생기며 ‘제2의 전성기’를 누렸다.

2009년 더빙한 픽사 애니메이션 영화 ‘업’에선 칼 프레드릭슨 목소리를 연기해 “역대 애니메이션 연예인 더빙 사상 최고의 목소리 연기”라는 찬사를 받았다. 정작 고인은 “더빙이 잘 되고 안 되고를 떠나 내가 참여한 것이 젊고 유망한 성우들의 자리를 뺏는 것 같아 미안하다”고 소회를 밝히기도 했다.

연기에서 예능을 넘나든 것은 나영석 PD를 만나면서였다. 예능 ‘꽃보다 할배’(2013)에선 지치지 않는 체력과 의욕 넘치는 모습으로 ‘직진 순재’라는 별칭이 생겼다. 배우 이순재가 아닌 인간 이순재의 진면목과 가치관, 인생관을 만날 수 있는 프로그램이었다.

‘꽃보다 할배’ 시즌3 당시 그는 “나이 먹었다고 어른 행세하고 대우나 받으려고 주저앉아 버리면 늙어버리는 거고, 난 아직도 한다 하면 되는 것”이라는 말로 늘 청춘을 사는 노배우의 오늘을 보여줬다. 또 “우리 나이쯤 되면 언제 어떻게 될 수 있다는 건 잊어버리고 닥치면 닥치는 대로 한다. 당장 나는 내 할 일을 하다 보면 이제 끝내야 할 때가 올 거다. 그러면 그때 끝내면 되는 것”이라는 말로 중장년은 물론 고단한 삶에 지친 청춘들에게 울림을 줬다. 여든을 앞둔 나이에도 지치지 않는 체력으로 끊임없이 공부하고, 한 마디 불평 없이 긍정적으로 임하는 모습은 시대가 원한 진정한 어른이었다.

“평생 해도 모자라는 연기, 시청자 여러분께 신세 많이 졌다”…대배우의 마지막

최근 10년 동안에도 이순재는 ‘여전한 청춘’이었다. 이때부턴 무대를 오가며 ‘장수상회’(2016), ‘앙리할아버지와 나’(2017), ‘리어왕’(2021) 등 무대에서 열연해 ‘방탄노년단’이라는 신조어를 만들었다. 특히 ‘리어왕’에선 200분 공연 동안 휘몰아치는 방대한 대사를 발음 하나 흘리지 않고 소화했다. 2023년엔 러시아 문호 안톤 체호프의 희곡 ‘갈매기’를 통해 연출에 도전하기도 했다.

지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 당시 건강 악화로 중도하차했다. 당시 그는 “건강한 모습으로 반드시 무대에 올라 보답할 수 있도록 회복에 집중하겠다”고 말했다. 하지만 3개월의 휴식이 필요하다는 의사의 진단 탓에 무대에 다시 오를 수는 없었다. 그럼에도 그는 병상에서도 연기를 향한 열망과 열정을 놓지 않았다.

같은 해엔 KBS 2TV 드라마 ‘개소리’를 통해 KBS 연기대상에서 ‘역대 최고령 대상 수상자’라는 기록을 남겼다. 고인은 “언젠가는 기회가 한 번 오겠지’ 하면서 늘 준비하고 있었는데 오늘, 이 아름다운 상, 귀한 상을 받게 됐다”며 “오래 살다 보니 이런 날이 온다. 시청자 여러분께 평생 신세 많이 지고 도움 많이 받았다”는 눈물의 소감을 들려줬다.

최고참 현역이었던 고인은 69년의 연기 인생 내내 천생 배우였고, 모두의 스승이었다. 그는 제60회 백상예술대상 무대에서 “배우로서 연기는 생명력이다. 몸살에 걸려 누워있더라도 ‘레디 고’ 하면 벌떡 일어나야 한다. 이게 바로 배우의 생명력”이라며 “그런데 연기가 쉽지 않다. 그래서 늘 고민하고 연구한다. 연기는 잘할 순 있어도 완성은 없다”며 연기지론을 들려주기도 했다. 그의 연기 열정은 수많은 미래 세대에게도 이어졌다. 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 학생들을 가르쳤다.

빈소와 발인 등 장례 절차는 아직 조율 중이다.