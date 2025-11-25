[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 스포티비(SPOTV)가 내년부터 미국여자프로골프(LPGA) 투어를 중계한다.

스포티비는 25일 “미국프로여자골프협회(LPGA)와 미디어 파트너십을 통해 2026년부터 다년간 LPGA 투어 전 대회를 스포티비 채널에서 생중계 하게 됐다”고 밝혔다. 스포티비는 LPGA투어 중계권까지 확보해 PGA투어와 DP월드투어, 유럽여자투어(LET) 등 프리미엄 골프 콘텐츠 라인업을 완성했다.

LPGA 커미셔너 크레이그 케슬러(Craig Kessler)는 “한국은 LPGA 역사에서 매우 중요한 역할을 해온 핵심 시장이며 한국 선수들과 파트너, 미디어가 기여한 영향력은 막대하다”며 “TV, 인쇄, 디지털을 아우르는 스포티비의 독보적인 플랫폼을 통해 한국 팬들에게 이전에는 경험할 수 없던 접근성을 제공하고 LPGA투어 선수들이 세계적으로 더욱 조명될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

스포티비 관계자는 “아시아 스포츠 콘텐츠 허브 스포티비는 아시아 내 영향력을 확장하려는 LPGA에게 최적의 미디어 파트너”라며 “앞으로 LPGA와 함께 스포티비 브랜드 가치 향상과 시청자들의 골프 시청 경험 강화를 위해 대회 중계는 물론, 골프 콘텐츠 개발에도 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라고 화답했다.

내년 LPGA투어는 총 33개 대회에 총상금 1억 3,200만 달러 규모로 치러진다. 스포티비는 내년 1월 플로리다주에서 열리는 시즌 개막전인 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스부터 LPGA 중계를 시작하게 되며 황유민이 이 대회를 통해 공식 데뷔전에 나서게 된다.