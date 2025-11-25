2025 부산 해양금융위크·해양금융컨벤션서 해양 특화 금융중심지로서 부산의 비전 조망

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 25일 부산의 글로벌 해양금융허브 도약을 위한 ‘부산 해양금융위크’의 시작을 알리는 개막식과 해양금융컨벤션을 부산 롯데호텔에서 열었다고 밝혔다.

2013년 처음 개최된 부산 해양금융컨벤션은 해양 특화 금융중심지로서 부산의 비전과 글로벌 해양금융 동향을 논의하는 국제행사다. 2021년부터 부산 해양금융위크 기간 중 열리고 있다.

이날 부산 해양금융위크 개막식은 ‘바다와 자본이 만나는 부산, 글로벌 해양금융허브로’라는 주제로 이찬진 금융감독원장과 이준승 부산광역시 행정부시장, 안병길 한국해양진흥공사 사장, 정은보 한국거래소 이사장 등이 참석한 가운데 개최됐다.

이 원장은 개회사에서 “세계 해양산업의 탄소중립 전환이 이행되는 가운데 해양금융이 친환경 기술·기업에 자본을 공급해 지속가능한 해양산업을 이끌고 있다”고 강조했다.

그는 특히 “부산은 해양산업과 금융 인프라의 유기적 공존에 힘입어 글로벌 해양금융 중심지로 성장할 잠재력이 크다”고 언급하며 “앞으로도 부산 금융중심지를 적극 홍보하고 생산적 금융 활성화 등을 통해 국내 해양산업의 ESG(환경·사회·지배구조) 전환을 위한 기반 조성에 최선을 다하겠다”고 전했다.

부산 해양금융컨벤션에서는 ‘마린타임 캐피탈 허브: 부산에서 여는 해양금융과 자본시장의 미래’를 주제로 국내외 해양금융 동향에 따른 부산 해양금융중심지의 미래를 조망하고 자본시장 활성화를 통한 해양금융 육성방안을 논의했다. 해운·조선기업 등은 전통적으로 정책금융과 은행을 중심으로 자금을 조달했으나 최근 채권·주식발행, 사모금융, 리스 등 대체수단을 통한 조달이 점차 확대되는 추세다.

이날 본행사에 앞서 이 원장은 정 이사장, 이순호 한국예탁결제원 사장, 정정훈 한국자산관리공사 사장, 김경환 한국주택금융공사 사장, 이명호 부산국제금융진흥원장 등과 간담회를 열기도 했다.

참석자들은 정책금융기관의 집적된 강점을 살려 부산이 글로벌 금융허브로 도약할 수 있도록 금융중심지 조성정책을 지원하고 이를 위해 기관 간 상호협력과 소통을 강화하기로 의견을 모았다.

금감원 관계자는 “부산의 해양산업 등 지역경제 발전을 뒷받침할 수 있는 금융기반 조성을 위해 생산적 자금공급 활성화 등 노력을 지속할 예정”이라고 전했다.