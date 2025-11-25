9월말 기준 연체율 0.81%·부실채권비율 0.98% 금감원 “홈플러스 영향으로 전년 대비 지표 악화”

[헤럴드경제=박성준 기자] 지난 9월 말 기준 보험회사 대출채권 규모가 전년 대비 감소했지만, 연체율과 부실채권비율 등 건전성 지표는 악화한 것으로 나타났다. 홈플러스 기업회생 절차가 주요 원인으로 지목됐다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 9월 말 보험회사 대출채권 영향’에 따르면 지난 9월 말 기준 보험사 대출채권 잔액은 261조4000억원으로 집계됐다. 이는 지난 2분기 말(265조4000억원) 대비로는 4조원, 1년 전(266조9000억원)과 비교해서는 5조5000억원이 줄어든 수치다. 가계대출은 133조3000억원, 기업대출은 128조원을 기록했다.

하지만 건전성 지표는 악화했다. 대출채권 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.81%로, 지난해 같은 기간(0.62%)보다 0.19%포인트 상승했다. 부실채권비율(고정이하 여신을 총여신으로 나눈 비율)도 0.98%로, 1년 전(0.71%)보다 0.27%포인트 올랐다.

지난 6월 말과 비교해서는 연체율과 부실채권비율 모두 0.02%포인트씩 내렸다. 전 분기와 비교해서는 소폭 개선됐지만, 전년 동기 대비로는 건전성이 크게 나빠진 셈이다.

건전성 악화는 홈플러스 사태의 영향이 컸다. 홈플러스 대출채권이 올해 2분기부터 연체채권(1개월 이상)으로 계상되면서 대기업 대출 연체율이 6월 0.71%로 급등했다. 3월까지만 해도 대기업 대출 연체율은 0.09%에 불과했다. 대기업 부실채권비율에서도 3월부터 홈플러스 대출채권이 전액 고정이하여신으로 분류되면서, 지난해 12월 말 0.15%에서 3월 0.86%로 급등했다.

금감원 관계자는 “홈플러스 영향으로 전년 대비 지표가 악화한 것은 맞지만, 이를 제외하면 큰 영향은 없었다”라며 “올 초 연체율이 다소 올라갔다가 지금은 소폭 안정화된 상황”이라고 설명했다.

하지만 이런 흐름이 단기간 내 해소되기는 어려울 전망이다. 금감원 관계자는 “홈플러스 사태가 단순히 보험업계만의 문제가 아니고 증권·캐피탈 등 다른 금융권에도 대출이 있다”며 “홈플러스 매각이나 회생절차 종료 등을 봐야 하므로 연말까지 상황을 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.

금감원은 경기 회복 지연 등으로 대출채권 건전성 지표가 악화될 우려가 상존한다고 보고, 향후 연체·부실 확대에 대비해 보험사의 손실흡수능력 확충·리스크 관리 강화를 지도할 방침이다.