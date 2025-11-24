[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이태훈 대구 달서구청장은 24일 구청에서 ‘달성습지·화원유원지·대명유수지를 잇는 통합 국가정원 조성 공식 제안’ 기자설명회를 열고 대구시 신청사 건립 등 새로운 대구를 향한 서부권 생태 관광벨트 조성을 염두에 둔 대구 통합 국가정원 조성계획을 공식 제안했다.

이번 제안은 달성습지, 화원유원지, 대명유수지를 하나의 자연 공간으로 통합해 국가정원을 조성하는 것으로, 달성습지를 생태관광의 중심지로 개발하여 친환경적인 관광 거점으로 만들자는 구상이다.

이를 통해 극심한 폭염 등 기후 위기시대에 효과적으로 대응하면서 서부권 관광 활성화에 부합하는 생태관광 중심 도시로서 대구의 새로운 이미지 설정을 제시했다.

국가정원 지정 요건으로는 대구시가 해당 지역을 지방정원으로 등록하고 정원 관리 전담 조직이 3년 이상 운영하면 이후 산림청장이 지정한다.

현재 대표적인 국가정원으로는 순천만 국가정원과 울산 태화강 국가정원이 있다.

이 구청장은 이날 설명회에서 달성습지 일원의 국가정원 조성으로, 내륙도시로서 관광·생태·힐링 요소가 부족한 대구에 낙동강·금호강의 광활한 합류부지에 생태·관광이 융합된 영남권의 새로운 수변도시 거듭남으로써 ▲대규모 관광수요 창출로 인한 경제적 파급효과 및 지역 경제 활성화 ▲대구의 도시브랜드 가치 향상과 시민의 자긍심 고취 ▲정원문화의 확산 및 도시환경 개선 등의 효과가 기대된다고 전했다.

달서구는 내년에 자체 기본용역을 발주해 달성습지는 생태보전존으로, 화원유원지를 문화레저존으로 그리고 대명유수지를 수변예술존으로 조성하는 구성안을 대구시와 함께 논의할 예정이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “달성습지는 대구가 가진 마지막 생태 보고(寶庫)로, 이곳을 중심으로 대구의 도시전략을 산업중심에서 생태중심의 도시 이미지를 설계할 때”라며 “오늘 발표한 제안이 대구의 미래를 결정할 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.