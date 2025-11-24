뜨거운 호응 속에 안전사고 없이 질서정연하게 마무리...트로트 가수 장윤정·송민준·황윤성·영기 출연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 23일 동대문구체육관에서 열린 ‘2025 동대문구 송년 트로트 대축제’가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

동대문구가 주최․주관하고 서울시가 후원한 이번 행사는 한 해를 마무리하는 흥겨운 축제의 장을 마련하고자 기획되었으며, 철저한 안전 관리 속에서 사고 없이 성공적으로 마무리됐다.

특히 동대문구는 행사 전부터 응급의료지원 부스 운영, 현장 질서 유지를 위한 인력 배치, 응급상황 대비 시스템 점검 등 행사장을 찾은 모두가 안심하고 즐길 수 있는 환경을 조성했다.

대한민국을 대표하는 트로트 스타 장윤정, 감성 보이스의 송민준, 떠오르는 트롯 대세 황윤성, 재치 넘치는 무대 매너의 영기가 출연해 무대를 뜨겁게 달궜다. 관객들은 함께 노래하고 호응하며 스트레스를 날렸다.

축제를 찾은 많은 구민들이 “올해 최고의 연말 선물이었다” “가족‧친구와 함께 즐길 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 만족감을 나타냈다.

이필형 동대문구청장은 “동대문구민과 시민 여러분이 함께해 주셔서 더욱 뜻깊은 축제가 되었다”며 “앞으로도 주민이 안전하고 행복하게 참여할 수 있는 문화행사를 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.