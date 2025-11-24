“한국 넘어 세계 스포츠 역사 길이 남을 순간”

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령은 24일 배드민턴 안세영(삼성생명) 선수의 여자 단식 최초 시즌 10승 달성에 “우리나라를 넘어 세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간”이라며 축하의 뜻을 전했다.

튀르키예를 방문 중인 이 대통령은 이날 페이스북에 “세계 최초 배드민턴 여자 단식 한 시즌 10승을 달성한 안 선수는 자신이 세운 기존 기록을 뛰어넘으며 새로운 역사를 썼다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “그 누구도 넘볼 수 없는 압도적 경기력과 집중력으로 ‘적수가 없다’는 찬사를 받으며 세계 최강임을 증명했다”면서 “앞으로도 대한민국의 위상을 높이며 세계무대에서 더욱 큰 활약을 펼쳐주리라 믿는다”고 말했다.

이어 “다음 달 월드투어 파이널을 앞둔 만큼 부상 없이 건강하게 경기를 준비할 수 있길 기원한다”며 “‘도장 깨기 선수’라는 수식어가 아깝지 않은 안세영 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전한다”고 덧붙였다.