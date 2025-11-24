[헤럴드경제(성)=박정규 기자]한국지역난방공사(사장 정용기)가 국내 대표 ESG 평가기관인 서스틴베스트의 2025년 ESG 평가에서 최고등급인 “AA”를 획득했다고 24일(월) 밝혔다.

서스틴베스트 ESG 등급은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전 영역을 종합적으로 평가하여 산정되는데, 한난은 ▷기후위기 대응 및 저탄소 전환 추진▷현장중심 안전관리체계 구축 및 지역사회 안전·복지 강화 ▷이사회 중심 거버넌스 확립 등 다양한 분야에서의 균형 있는 성과를 인정받아 최고등급 ‘AA’를 달성했다.

또한, 한난은 서스틴베스트가 자산 2조원 이상 상장사를 대상으로 선정한 ‘성과 우수 기업, ESG Best Companies’에서도 5위에 오르며 ESG 선도 공기업으로서의 경쟁력을 입증했다.

평가 영역별로 자세히 살펴보면, 환경(E) 분야에서는 ▷반도체산업, 데이터센터 등 첨단산업 공정에서 발생하는 미활용 열을 히트펌프를 통해 지역난방으로 재활용하는 ‘RE-HEAT 프로젝트’를 추진하는 등 한난이 ‘열에너지 무탄소화 정책’에 적극 동참하고 있는 것과 ▷노후화된 우즈벡의 저효율 난방설비를 친환경 고효율 K-난방으로 탈바꿈시키는 사업을 추진함으로써 탄소배출 국제감축에 앞장서고 있는 점이 좋은 평가를 받았다.

사회(S) 분야에서는 ▷공급망 지속가능성 관리 정책을 확립하고 협력사의 ESG 경영을 지원함으로써, 집단에너지 상생 생태계 구축 기반을 강화한 것과 ▷지역사회 취약계층의 난방비를 지원하는 등 에너지 복지 확대를 통해 사회적 안전망 조성에 힘쓰고 있는 점이 인정받았다.

마지막으로 지배구조(G) 분야에서는 ▷이사회 중심의 책임경영 실천과 ▷주주 친화적 배당을 통한 주주환원 확대와 소액주주의 주주총회 참여 편의성 제고 등 주주가치 제고를 위해 노력한 점이 주효했다.

정용기 사장은 “ESG 최고등급 달성은 ESG 경영을 일회성 활동이 아닌 경영의 핵심 축으로 삼아 전사적으로 체계화해 온 결과”라며 “앞으로도 ESG 선도 공공기관으로서의 역할을 지속적으로 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.