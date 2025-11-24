[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 금속노동조합 광주전남지부 광주글로벌모터스(GGM)지회는 24일 사측의 노조 탄압을 주장하며 천막 농성에 들어갔다.

노조는 이날 오후 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 “GGM은 국내 첫 노사 상생 모델인 ‘광주형 일자리’를 표방해 출범했다”며 “하지만 사측은 노조 활동을 한다는 이유로 조합원들을 징계·차별하고 있다”고 주장했다.

이어 “노조 간부의 보직을 해임하는 것은 부당 인사라는 중앙노동위원회의 판정이 나왔지만, 사측은 반성하거나 관련자에게 책임을 묻지 않고 있다”며 “GGM의 정상화를 위해 광주시는 침묵·방관 대신 대책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

GGM은 이에 대해 “노조를 인정하고 노조 활동을 존중해 왔지만, 노조는 명분과 실리가 없는 크고 작은 파업을 이어오고 있다”며 “지금처럼 노사상생발전 협정서를 준수하는 범위 내에서 교섭하고, 성실히 임할 예정이다”고 밝혔다.

또 “사측이 노조 탄압·폭력을 행사한 것처럼 왜곡해 선전하는 것에 대해 안타깝게 생각한다”며 “이런 사실은 없고, 추후 법적 절차를 통해 명백히 밝혀질 것이다”고 설명했다.

GGM 노조는 올해 초 임금·단체협약(임단협) 협상이 결렬된 이후 부분 파업을 하는 등 사측과 갈등을 이어오고 있다.