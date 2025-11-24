캄보디아·나이지리아·미얀마 등 19개국·UN산업개발기구 참여 ‘美일방주의’ 겨냥 다자주의 강조…“공정·안정·녹색 채굴”

[헤럴드경제=정목희 기자] 리창 중국 총리가 23일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의에서 중국의 새로운 ‘녹색 광물 국제 경제·무역 협력 이니셔티브’(희토류·핵심광물 이니셔티브)를 대대적으로 부각하며 글로벌 공급망 주도권 확보에 나섰다. 미중 전략경쟁 속에서 희토류가 ‘전략 자산’으로 주목받는 가운데, 중국이 다자주의를 앞세워 희토류 외교를 강화하는 행보로 평가된다.

리 총리는 G20 연설에서 미국의 ‘일방주의’를 비판하며 “세계 다극화는 거스를 수 없는 시대 조류”라고 주장했다. 이어 “세계은행·IMF·WTO 등 국제기구 개혁을 가속화하고, 개발도상국의 발언권을 확대해야 한다”며 ‘다자주의 수호자’를 자처하는 메시지를 던졌다.

특히 리 총리는 최근 글로벌 산업 경쟁의 축으로 떠오른 인공지능(AI), 핵심 광물, 글로벌사우스 발전 협력을 주요 의제로 올렸다. 그는 “주요 광물의 호혜 협력과 평화적 이용을 촉진해야 한다”며 핵심 광물 공급망에서 개발도상국의 이익을 보호하는 체계를 구축해야 한다고 강조했다.

이날 발표된 ‘녹색 광물 국제 경제·무역 협력 이니셔티브’는 중국이 추진하는 핵심 광물 협력 네트워크다. 캄보디아·나이지리아·미얀마·짐바브웨 등 19개국과 UN산업개발기구(UNIDO)가 참여하며, ▷공정·합리·안정적 채굴 ▷공급망 전 과정의 이익 분배 최적화 ▷개방적이면서 안전한 정책 환경 조성 ▷녹색 무역 자유화 ▷다자주의 기반 협력 심화 등 7대 협력 분야를 제시했다.

블룸버그통신은 리 총리가 희토류 관련 중국 정책에 대한 국제적 비판을 방어하는 한편, 이번 이니셔티브를 통해 ‘매력 공세(charm offensive)’에 나섰다고 평가했다.

중국은 미중 갈등 과정에서 희토류 수출 통제를 강화해 ‘무기화’ 비판을 받아왔지만, 리 총리는 “핵심 광물은 평화적으로 이용돼야 하며 군사용 등에는 신중히 대응해야 한다”며 통제 정책을 정당화했다. 이는 희토류 군사적 이용 금지와 수출 통제를 연계해온 중국의 논리를 다시 강조한 것으로 풀이된다.

다만 중국 측은 해당 이니셔티브에 투입될 구체적 재정 지원 규모는 공개하지 않았다. 블룸버그는 중국의 전략적 의도와는 달리, 실질적 공여 수준이 불투명하다는 점도 지적했다.

한편 리 총리는 “일방주의와 보호주의가 확산되며 세계 경제가 다시 중대한 도전에 직면했다”며 미국을 겨냥한 비판을 이어갔다. 그는 “AI와 산업혁명이 불평등을 확대할 수 있다”며 핵심 광물 협력이 필수적이라고 강조했다. 이는 희토류와 배터리 원료 등 미래 기술의 ‘목줄’을 누가 쥐느냐를 둘러싼 미중 경쟁 속에서 중국이 공급망 중심 역할을 강화하려는 전략적 메시지로 해석된다.