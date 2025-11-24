산업부-서울대 MOU…미래차·반도체·자율운항선박·방산 등 AX 협력 산업부, R&D 예산·인력양성 지원…“2030년까지 100조원 부가가치 창출”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 국내 주요 기업들과 손을 잡아 서울대에 인공지능(AI)을 제조 산업 현장 적용하기 위한 연구기지를 만든다.

산업통상부와 서울대는 24일 오후 서울 관악구 서울대에서 ‘서울대-제조 AI 전환(M.AX) 얼라이언스 간 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

서울대와 산업부는 서울대 내 6개 전문 연구소와 M.AX 얼라이언스의 해당 분과간 일대일 협력을 중심으로 논의를 확대해 나가기로 했다.

6개 연구소는 정밀기계설계 공동연구소(AI팩토리), AI연구원(휴머노이드), 자동화시스템공동연구소(AI미래차), 반도체공동연구소(AI반도체), 해양시스템공학연구소(자율운항선박), 국방공학센터(AI방산) 등이다.

정부는 지난 9월 우리 산업의 AI 대전환을 위해 1000여개 산학연(산업계·학계·연구계) 단체와 함께 ‘M.AX 얼라이언스’를 출범한 바 있다.

산업부는 얼라이언스를 통해 제조공정을 혁신하고 휴머노이드 등 신산업을 육성해 2030년 100조원 이상 부가가치를 창출하고 제조 AX 최강국으로 자리매김한다는 목표를 밝힌 바 있다.

이날 MOU 체결을 계기로 서울대는 M.AX 얼라이언스 핵심 사업에 본격적으로 참여하기로 했다.

특히 AI 모델 개발, 제조 데이터 활용, 인력 양성 등 분야에서 기업들과 협업을 확대한다.

서울대는 먼저 M.AX 얼라이언스 참여 제조 기업들과 함께 휴머노이드, 자율주행차, AI 팩토리에 탑재되는 AI 모델을 공동 개발한다.

제조 기업들이 개발에 필요한 데이터와 로봇·자동차·공장 등 플랫폼을 서울대 측에 제공하면 서울대는 이를 기초로 분야별 AI 모델을 개발한다.

이렇게 개발한 AI 모델은 기업에 다시 제공돼 제품과 공장 등에 최종 탑재된다.

구체적으로 서울대 장병탁·박재흥 교수팀은 오는 2028년까지 휴머노이드 AI 파운데이션 모델 개발에 나선다. 이를 위해 484억원이 투자된다.

서울대 홍성수·최준원 교수팀은 2028년까지 489억원을 들여 자율주행 AI 모델 개발과 자율제어 소프트웨어(SW) 개발에 나서며, 서울대 윤병동·안성훈·김도년·임종우 교수팀은 2029년까지 215억원을 투입해 AI 팩토리 모델 개발에 나선다.

서울대와 M.AX 얼라이언스는 내년 초까지 사업 추진 과정에서 각자 확보한 제조 데이터를 공동 활용하는 방안을 마련하기로 했다.

구체적으로 데이터 전처리·표준화·비식별화 등을 통해 가공하고, 이를 AI 모델 개발과 실증 등에 활용하는 방안을 모색한다.

산업부는 이를 지원하기 위해 내년부터 ‘제조 데이터 저장소 구축 및 활용 사업’을 추진하기로 했다. 인력양성을 위해서도 적극 협력한다.

산업부는 산학 협력 프로젝트, 인력양성 프로그램 등을 활용해 서울대의 우수 학생들이 M.AX 얼라이언스에 참여할 수 있도록 다양한 기회를 제공한다.

특히 서울대 창업 지원단을 통해 우수 학생을 선발하고 이들에게 M.AX 얼라이언스 내 연구개발(R&D) 과제와 인턴십 프로그램 등에 참여할 기회를 제공할 예정이다.

김정관 장관은 “M.AX 얼라이언스 참여 기업들의 세계적인 제조 역량과 서울대의 창의적인 연구 능력과 우수 인력이 만나면, M.AX 얼라이언스가 목표로 하는 제조 AX 최강국은 먼 미래의 얘기는 아닐 것”이라고 말했다.