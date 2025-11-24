‘대한민국 국가사회산업공헌/베스트브랜드 대상’은 각 분야에서 뛰어난 경쟁력으로 대한민국 국가와 사회 그리고 산업에 공헌한 인물‧기업‧기관‧브랜드 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 제정됐다.

국가와 사회, 그리고 산업의 발전에 기여한 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 대한민국 국가사회산업공헌/베스트브랜드 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했으며 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며, 남화연 한국무용가·테너 오창호·소프라노 김현정의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 사단법인 통일문화연구원 라종억 이사장, 오송첨단의료산업진흥재단, 한국장기조직기증원, 스타벅스 코리아, GS 리테일, 여수 그루비 펜션, 서울시 관악구, 경기도 안양시, 경기도 양평군의회, 경기도 동두천시의회, 아이핌, 마포문화원, 사단법인 한국연극배우협회, 유니세프한국위원회, 고려대학교 의료원 사회공헌사업실, 남이섬/남문, 사단법인 한국아동학대예방협회 충남지역본부, 그린판다 등 총 37개 기업/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표이사 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2025 대한민국 국가사회산업 공헌/베스트브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 11월 21일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.