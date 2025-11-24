로봇·농기계 등 설루션 확대

농림축산식품부와 한국농업기술진흥원이 농업로봇 등 데이터기반 스마트농업 확산에 총력을 다하고 있다.

24일 농식품부에 따르면 농진원은 지난 19일 대전 동구 선샤인호텔에서 ‘데이터 기반 스마트농업 확산 지원사업’ 올해 성과공유회와 내년도 사업설명회를 개최했다.

행사에서는 올해 사업을 통해 발굴한 우수성과를 공유하고, 데이터·인공지능(AI) 기반 스마트농업 확산의 방향성을 논의했다.

데이터 기반 스마트농업 확산 지원사업은 데이터와 AI를 활용한 스마트농업 서비스와 솔루션을 농가에 보급하고, 이를 고도화해 농업인의 영농 의사결정 지원·생산성 향상, 비용 절감 등을 목표로 하고 있다. 디지털 전환 시대에 부합하는 농업 인공지능 전환(AX) 정책 실현의 핵심 기반인 셈이다.

행사에는 농식품부와 농진원을 비롯해 스마트팜 및 데이터·AI 기업, 지방농촌진흥기관, 생산자조직 등 약 120명이 참석해 ▷스마트농업 서비스·솔루션 20개 전시 ▷올해 우수사례 발표 ▷내년도 사업 추진계획 안내 ▷기업-주산지 연계 상담부스 등이 진행됐다. 배문숙 기자