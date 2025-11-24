미디어 라운드·테크 브리프 개최 동커볼케 사장 “럭셔리 스포티니스” 송민규 “가장 ‘제네시스다운 車’” GV60부터 ‘마그마 프로그램’ 도입

“제네시스의 첫 10년이 마그마 이전이라면, 다음 10년은 ‘마그마의 10년’이라 부를 수 있을 것입니다.”

21일(현지시간) 루크 동커볼케 현대자동차그룹 글로벌 디자인 본부장(CDO) 겸 CCO(최고크리에이티브책임자·사장)는 프랑스 폴 리카르 서킷에서 열린 ‘GV60 마그마 월드 프리미어’ 미디어 라운드 테이블에서 제네시스 브랜드(이하 제네시스)의 향후 10년을 이끌 핵심 키워드로 ‘럭셔리 고성능(Luxury High Performance)’을 제시했다.

단순한 고성능 차종을 넘어 브랜드 정체성과 모터스포츠, 유럽·중동 시장 전략까지 모두 ‘마그마’를 축으로 재편하겠다는 청사진이다.

이날 라운드 테이블에는 동커볼케 사장을 비롯해 송민규 제네시스사업본부장(부사장), 만프레드 하러 현대차그룹 차량개발담당 부사장, 시릴 아비테불 현대모터스포츠법인장 겸 제네시스 마그마 레이싱 총감독, 피터 크론슈나블 제네시스유럽법인장이 참석했다.

동커볼케 사장은 지난 10년의 소회를 묻는 질문에 “제네시스의 DNA를 만들어가고 진화시키는 지난 10년은 제 커리어에서 가장 특별한 경험이었다”며 “역동적인 우아함이라는 모토에 ‘럭셔리 스포티니스’를 더해 브랜드를 한 단계 끌어올리겠다”고 각오를 다졌다.

송민규 부사장은 “제네시스의 지난 10년은 브랜드를 ‘수우미양가’ 성적 중 ‘수’ 수준까지 끌어올린 구축의 시기였다”며 “이제 다음 10년은 모터스포츠와 함께 가는 시기”라고 밝혔다. 그는 “제네시스의 방향은 단순 고성능이 아니라 ‘럭셔리 고성능’”이라고 강조했다.

첫 번째 마그마 양산차로 GV60을 선택한 배경에 대해 그는 “전 차종의 전기차(EV) 전환을 전제로 봤을 때, 라인업에서 가장 젊은 전기차가 GV60이었다”며 “트랙 랩타임으로 경쟁하는 차를 만들고 싶었다기보다는 ‘저 차의 잠재력이 어디까지일까’라는 감정을 불러일으키는 차를 지향했고, 그래서 이름도 땅 속 깊이 숨어 있지만 엄청난 에너지를 품은 마그마에서 가져온 것”이라고 설명했다.

송 부사장은 벤치마킹 대상으로 “고성능 브랜드보다는 벤틀리·롤스로이스 같은 럭셔리 브랜드를 먼저 떠올렸다”며 “우리가 떠올린 이미지는, 평소엔 젠틀맨·레이디처럼 우아하게 타다가 어떤 날에는 운전의 스릴을 충분히 즐기고 싶은 사람들을 위한 차”라고 덧붙였다.

중국을 비롯한 신흥 브랜드와의 경쟁을 묻는 질문에 그는 ‘배움’과 ‘차별화’를 동시에 언급했다. 송 부사장은 “우리는 토요타·렉서스에게는 품질, 메르세데스에게는 엔지니어링, 중국 업체들에게는 타임 투 마켓의 속도를 배워야 한다”며 “하지만 어느 한쪽으로 치우치기보다 ‘제네시스다운 것’을 만드는 게 목표”라고 말했다.

동커볼케 사장도 “경쟁이 심할수록 컴포트(안락한) 존에서 벗어나게 되는데, 그게 곧 진보와 혁신의 모토”라며 “디자인과 서비스, 경험의 수준에서 차별화하겠다”고 부연했다.

프리미엄 브랜드가 밀집한 유럽 전략에 대해 피터 크론슈나블 유럽법인장은 “독일 ‘빅3’ 업체와 똑같이 해서는 성공할 수 없다”며 “우리는 ‘뉴 프리미엄’ 포지셔닝을 지향한다”고 밝혔다.

한편 제네시스는 2021년 독일·영국·스위스를 시작으로, 2026년 상반기까지 네덜란드·프랑스·스페인·이탈리아로 판매망을 확대할 계획이다. 크론슈나블 법인장은 “유럽에서 2030년까지 600% 이상 성장을 목표로 하고 있으며, 이 중 일부분은 내년 유럽 투입을 앞두고 있는 고성능 럭셔리카 GV60 마그마가 담당하게 될 것”이라고 전했다.

한편 같은 날 개최된 ‘테크 브리프’ 행사에는 만프레드 하러 부사장과 총괄 책임개발자인 박광수 제네시스프로젝트2팀 책임연구원, 김귀철 제네시스 샤시시험팀 파트장, 강태준·전강욱·이부영 책임연구원, 김동규·윤강호 연구원 등이 참석했다.

하러 부사장은 “처음 회사에 합류했을 때부터 제네시스가 여정을 완성하기 위해 마지막으로 채워야 할 영역은 고성능이라고 생각해 왔다”며 “GV60 마그마는 단순한 퍼포먼스를 넘어 정제된 럭셔리와 기술적 완성도라는 두 축이 결합된 모델”이라고 강조했다. 박광수 책임연구원도 “개발 초기부터 ‘제네시스다운 고성능이란 무엇인가’를 고민했고, 편안함과 퍼포먼스가 공존하는 새로운 ‘그랜드 투어러’의 기준을 만들고자 했다”고 덧붙였다.

이어 기술진들은 마그마의 고성능 기술을 직접 소개했다. 동력 성능을 총괄한 강태준 책임연구원은 “GV60 마그마는 정지 상태에서 3.4초 만에 시속 100㎞, 10.9초 만에 시속 200㎞까지 도달하는 제네시스 역사상 가장 강력한 출력의 모델”이라며 “가속 성능은 제네시스가 추구하는 궁극의 퍼포먼스 방향성을 보여주는 수치”라고 설명했다.

주행 감성을 담당한 전강욱 책임연구원은 “한계 영역에서의 균형감이나 코너링 시 차량이 밀리거나 튀지 않는 예측 가능한 움직임을 구현하려고 힘썼다”며 “서스펜션 구조를 아예 새롭게 설계해 차체 기울기 기준점을 대폭 낮췄고, 그 결과 타이어 수직하중은 10% 이상 증가했고 코너를 버티는 힘도 18% 개선됐다”고 밝혔다.

김귀철 제네시스 샤시시험팀 파트장은 마그마의 ‘핸들링 기술’을 핵심 고성능 요소로 꼽았다. 그는 “고성능 AWD(4륜 구동) 전기차임에도 별도 세팅 없이 드리프트까지 구현할 수 있는 ‘드리프트 모드’를 넣어 퍼포먼스 성격을 분명히 했다”며 “차량은 급격한 선회에서도 운전자가 의도한 라인 그대로 달려간다”고 설명했다.

소음·진동을 담당한 이부영 책임연구원은 “GV60 마그마는 풍동 실험실에서 과도한 횡풍 조건까지 재현하며 씰링·차음 유리·흡차음재를 새로 설계했다”며 “264㎞/h에서도 ‘제네시스다운 정숙성’을 확보했다”고 말했다.

주행 몰입감·감성 성능 역시 고성능의 중요한 축이다. 마그마 전용 주행 모드와 사운드를 통해 감성 퍼포먼스를 강화했다. 마그마는 전기차이지만 9000rpm(분당회전수)까지 치솟는 고회전 엔진의 실감 나는 가상 사운드를 구현해, 운전자가 고성능 내연기관 차량을 모는 듯한 몰입감을 준다는 설명이다.

기술진의 설명을 종합하면 GV60 마그마는 출력·코너링·제어·정숙성·감성까지 모든 영역에서 제네시스가 해석한 ‘고성능의 정체성’을 구현한 모델로 요약된다.

르카스텔레(프랑스)=김성우 기자