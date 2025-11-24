정부, 2035년 이전 개항 목표로 사업 추진 요청

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산상공회의소는 24일 정부가 가덕도신공항 부지조성 공사 재입찰 공고를 연내에 진행하겠다고 밝힌 데 대해 환영의 뜻을 표하며 공사 기간 단축을 적극 주문했다.

부산상의는 이날 발표한 입장문에서 “가덕도신공항 부지조성 공사의 재입찰 발표는 늦었지만 반드시 필요한 조치였다”며 “연내 재입찰 추진은 사업 정상화의 출발점”이라고 평가했다.

다만 공사 기간이 기존 84개월에서 106개월로 22개월 늘어난 것에 대해서는 아쉬움을 나타냈다.

부산상의는 “이는 지역 경제계가 기대했던 수준과 차이가 있을 뿐 아니라 사실상 ‘2035년 개항’을 상한선으로 설정한 일정”이라고 지적했다.

이어 “정부가 제시한 106개월은 연약지반 안정, 공정 준비, 해상장비 제작 등 여러 변수를 최대치로 고려한 것”이라며 “실행 과정에서 혁신 기술을 도입해 공기를 실질적으로 단축할 수 있는 역량을 발휘해달라”고 요청했다.

부산 경제계는 추가로 ▷재입찰 절차의 신속한 진행 ▷AI 기반 공정관리·디지털 트윈·혁신 시공기술 등 미래형 공항 건설을 위한 기술·제도적 기반 조성 ▷‘2035년 개항’을 목표가 아닌 상한선으로 인식 ▷행정·환경·기술적 병목 요소 제거 등을 정부에 촉구했다.

양재생 부산상의 회장은 “가덕도신공항 건설은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제이며, 남부권 미래를 좌우할 핵심 인프라”라며 “논쟁보다 중요한 것은 실질적 진전”이라고 강조했다. 그는 “정부가 2035년 이전 조기 개항을 목표로 흔들림 없이 신속하게 사업을 추진해 주길 바란다”고 덧붙였다.