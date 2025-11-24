88개 작품 수상…안도현·손택수 시인 심사위원 참여

[헤럴드경제=정석준 기자] 오뚜기는 지난 21일 오뚜기의 브랜드공간 ‘롤리폴리 꼬또’에서 ‘제5회 스위트홈 푸드 에세이 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

올해 공모전에는 총 4000여 편의 작품이 접수됐다. ‘음식’을 주제로 가족의 추억과 감성을 담아낸 다양한 에세이가 출품됐다. 심사는 안도현, 손택수 시인이 참여해 깊이를 더했다.

수상작은 88개다. 오뚜기상 ‘우리의 바다에는 둥근 달이 뜨겠지’, 으뜸상 ‘별빛을 길어올린 수제비’, 화목상 ‘올봄에도 고사리 꺾어다가’, 사랑상 ‘오늘도 김치볶음밥’ 30개의 작품은 오뚜기 푸드 에세이 수상작품집에 게재된다.

작품은 공모전 홈페이지 ‘수상작 갤러리’를 통해 확인할 수 있다. 오는 12월 11일부터 14일까지 열리는 ‘부산국제아동도서전’에서도 만날 수 있다.

오뚜기 관계자는 “앞으로도 오뚜기가 지향하는 ‘스위트홈’의 가치를 소비자와 공유할 기회를 마련할 것”이라고 말했다.