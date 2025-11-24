[헤럴드경제=함영훈 기자] 조선호텔앤리조트의 독자 브랜드 호텔 ‘그랜드 조선 부산’이 이색적인 미디어 아트 전시를 관람하며 감각적인 영감을 선사하는 객실 패키지 ‘무빙 이모션 그랜드 스테이(MOVING emotion Grand Stay)’를 12월 31일(수)까지 선보인다.

이번 패키지는 그랜드 조선 부산 4층에 위치한 문화예술 토탈 솔루션 기업 OKNP(오케이앤피) 부산과 협업하여 디지털과 아날로그 감성이 공존하는 공간에서의 전시를 통해 감각적인 영감을 얻을 수 있는 혜택들로 구성되었다.

패키지 고객 모두에게는 OKNP에서 진행되는 무빙 이모션(MOVING emotion)의 전시 티켓 2매와 함께 직접 전시 콘텐츠를 체험할 수 있도록 ‘OKNP 체험 키트(크리스 미소 스탬프 엽서&고무동력 나비 날리기 등)’ 1세트를 선물한다.

무빙 이모션(MOVING emotion)은 ‘움직임(Moving)’과 ‘감정(Emotion)’이라는 두 개념을 토대로 총 5명의 작가가 빛과 영상, 소리 등을 통해 움직임과 감정이 서로를 자극하고 교차하는 지점을 예술적으로 표현한 것이 특징이다. 나비 만들기, 실크스크린, 뱃지 만들기 등 어린이를 비롯한 성인 관객까지 체험을 통해 단순히 감상자가 아닌 적극적인 참여자가 될 수 있는 프로그램도 마련했다.

해당 전시는 12월 31일(수)까지 오전 10시부터 오후 6시까지(입장 마감: 오후 5시 30분) 관람 가능하다. (매주 월요일, 화요일 휴관)

이와 함께, 호텔 6층의 실내 및 야외 수영장 이용과 사우나 성인 2인 50% 할인 혜택이 기본으로 포함돼 해운대 바다를 조망하며 웰니스 혜택까지 누릴 수 있으며, 어린이 고객을 위한 키즈 디럭스 객실 선택 시 조선 주니어 배스로브, 슬리퍼, 배스 어메니티 등으로 구성한 ‘키즈 어메니티’가 객실에 비치된다.

그랜드 조선 부산의 야외 다이닝 공간 ‘라운지앤바 테라스 292’는 겨울 시즌을 맞이해 겨울을 대표하는 해운대 바다를 배경으로 즐길 수 있는 다양한 이색 메뉴들을 12월 1일(월)부터 선보인다.

겨울 간식으로 빠질 수 없는 카이막 크림과 고소한 넛츠를 더한 호떡을 비롯해 부산의 대표 먹거리 물떡과 오뎅탕을 모티브로 전복, 대하 등 해산물을 풍성하게 담은 부산 해산물 오뎅탕 등 다채로운 겨울 신메뉴를 만날 수 있다.

한편, 조선호텔앤리조트의 독자 브랜드 호텔 ‘그랜드 조선 부산’은 2020년 10월 7일 그랜드 오픈하여 올해로 개관 5주년을 맞이했다. 해운대 해수욕장과의 뛰어난 접근성과 감각적인 인테리어, 그리고 ‘즐거움의 여정(Journey to Delightful Moments)’이라는 브랜드 슬로건 아래 패밀리 고객부터 커플 고객까지 모두가 만족할 수 있는 다채로운 경험을 통해 ‘휴식 그 이상’을 제안하는 도심 속 휴양지로 자리매김하고 있다고 소개했다.

초대형 미디어 전광판 ‘그랜드 조선 미디어’와 해운대의 낮과 밤을 아름답게 조망할 수 있는 신규 야외 테라스 공간 ‘라운지앤바 테라스 292’를 새롭게 선보이며, 고객의 머무는 경험을 확장하고, 보다 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다.