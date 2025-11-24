2030년 ESG 금융 60조 달성 등 추진

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 금융권 최초로 ‘2024 지속가능성 KSSB 보고서’를 발간했다고 24일 밝혔다. 지속가능성 의무공시에 선제적으로 대응하는 차원이다.

이번 보고서는 지속가능성기준위원회(KSSB)가 공개한 초안을 바탕으로 국내 지속가능성 공시 의무화 도입에 선제적으로 대응하고 하나금융지주와 14개 관계사의 지속가능성 관련 위험과 기회 대응 현황에 대해 다양한 이해관계자와 소통하기 위해 제작됐다.

지속가능성기준위원회는 한국회계기준원이 설립한 기관이다. 지속가능성 공시 기준을 토대로 기업의 지속가능경영 활동을 정량적·정성적으로 평가해 시장과 투자자에게 정보를 제공하고 있다.

하나금융그룹은 이번 보고서에서 지속가능성 공시에 대한 개념적 설명과 함께 기후 관련 위험과 금융소비자보호의 다양한 요소를 ▷거버넌스(지배구조) ▷전략 ▷위험관리 ▷지표 및 목표 등 4대 공시 핵심 요소로 세분화해 분석했다.

하나금융그룹은 ‘Big Step for Tomorrow(내일을 위한 큰 걸음)’라는 ESG(환경·사회·지배구조) 비전과 함께 ▷2030년 ESG 금융 60조원 달성 ▷2050년 사업장 탄소배출량 ‘ZERO(0)’ ▷2050년 석탄 프로젝트 파이낸싱 ‘ZERO’를 달성하겠다는 중장기 추진 목표를 KSSB 기준과 연계해 이행하고 있다.

하나금융그룹 관계자는 “이번 보고서 발간은 글로벌 기준에 부합하는 ESG 공시 체계를 선제적으로 갖추기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 다양한 이해관계자와 적극적으로 소통하고 ESG 경영 체계를 지속적으로 고도화할 계획”이라고 말했다.