[헤럴드경제=최은지 기자] 재단법인 한국시장경제진흥원과 ㈜피봇브릿지는 중소기업의 성장 지원과 M&A 생태계 활성화, 그리고 스몰갭(Scale-up Gap) 극복을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 중소기업이 겪는 정보 부족, 전문성 한계, 성장 단계별 자금·기술 격차(스몰갭)를 해소하고, M&A를 중소기업 성장의 실질적 전략으로 활용할 수 있도록 협력적 지원 체계를 구축하는 데 목적을 두고 마련되었다.

양 기관은 앞으로 기술·데이터 기반 협력, M&A 관련 서비스 고도화, 정보 교류 및 공동 연구, 세미나·교육 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이다.

특히 이번 협력은 중소기업이 스몰갭을 극복하고 시장 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반을 강화하는 데 큰 의미가 있다. 양 기관은 기업 간 연계를 촉진하고, M&A를 통한 구조 고도화와 경쟁력 확보를 적극 지원할 계획이다.

한경원 관계자는 “이번 협약을 계기로 중소기업이 성장 과정에서 마주하는 스몰갭을 해소하고, 필요한 전략적 선택을 보다 적극적으로 할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

피봇브릿지 관계자는 “기술 기반 플랫폼 역량을 발휘해 실질적인 M&A 지원 성과를 창출하겠다”고 말했다.

양 기관은 앞으로 지속적인 협력 활동을 추진해 중소기업 M&A 시장의 건전한 발전과 기업 생태계 활성화, 그리고 국내 중소기업의 스케일업(Scale-up)에 실질적 기여를 할 예정이다.