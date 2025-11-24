12월 5~14일 대전 신세계 Art & Science서 진행 전기 퍼포먼스 SUV 쿠페 폴스타 4 전시·시승

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 오는 12월 5일부터 14일까지 대전 신세계 아트 앤 사이언스에서 ‘폴스타 로드쇼’를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 12월 중 오픈 예정인 스페이스 대전 오픈에 앞서 전기 퍼포먼스 SUV(스포츠유틸리티차량) 쿠페 폴스타 4의 전시 및 시승을 통해 고객들의 관심과 기대감을 높이기 위해 기획됐다.

이번 폴스타 로드쇼는 대전 신세계 아트 앤 사이언스 1층 게이트 3 앞에서 진행한다. 폴스타 4 롱레인지 듀얼모터 퍼포먼스 팩 차량이 전시되며, 폴스타 4 롱레인지 싱글모터, 듀얼모터, 그리고 듀얼모터 퍼포먼스까지 모든 트림의 차량을 시승할 수 있다.

시승 신청은 폴스타 공식 홈페이지를 통해 접수하면 되며, 현장 시승 접수도 가능하다. 폴스타 스페셜리스트가 동승해 차량에 대한 상세한 설명은 물론, 구매 상담도 제공할 계획이다. 현장에서 계약 후 출고하는 고객에게는 신세계백화점 상품권도 제공한다.

더 쇼케이스 브랜드관을 통해 폴스타4를 구매한 고객들은 ▷신세계 VIP 전담 스페셜리스트 배정을 비롯해 ▷다양한 콜라보레이션 기프트 증정 ▷차량 구매가의 30%를 VIP 매출 실적으로 인정해주는 등 다양한 혜택이 주어진다.

한편, 폴스타 4는 ▷최대 511㎞(싱글모터 기준)의 1회 충전 주행거리 ▷정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.8초 만에 도달하는 544마력 듀얼모터 성능 ▷2999㎜ 휠베이스의 넓은 실내공간 ▷통합형 T맵 인포테인먼트 시스템 ▷첨단 주행 보조(ADAS) 등을 갖췄다. 판매 가격은 파일럿 팩 포함 6690만원(VAT 포함, 보조금 미적용)부터다.