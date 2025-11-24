오네(O-NE) 인프라로 누적 1만2000여 개 배송 NFC 기반 원태그 스마트기부 시스템 도입

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 자선냄비, 구세군 종, 봉사자 점퍼 등 2025 구세군 연말 모금 캠페인에 사용되는 물품을 전국 거점으로 배송했다고 24일 밝혔다.

지난 21일 서울 서대문구 구세군 대한본영에서 집화된 물품은 전국 17개 시·도 350여 개 거점에 배송됐다. 모금 기간 동안 마모되거나 파손된 물품의 교체·보수를 위한 추가 배송도 이어질 예정이다.

구세군과 CJ대한통운은 지난 2014년 첫 인연을 맺은 이후12년째 나눔 캠페인을 함께하고 있다. 지금까지 전국에 배송한 누적 자선냄비는1만2000여 개에 달한다.

CJ대한통운은 구세군 자선냄비 물품 배송 지원 외에도 지속가능한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 2023년부터 종이팩 등 폐자원을 재활용해 얻은 수익금을 기부하고, 폐휴대폰 등의 가전제품을 안전하게 수거하고 있다. 영세 소상공인을 위한 택배비 및 포장재 지원사업도 진행 중이다.

한편, 구세군은 오는 28일 서울 광화문광장을 시작으로 전국 도심 곳곳에서 시종식을 열고 자선냄비 모금활동을 시작한다. 본격적인 연말 모금 활동은 12월 1일에 시작돼 말일에 끝난다.

올해는 2020년 도입한 QR코드를 전면 개편해 개인정보 입력 없이도 기부가 가능하도록 개선했다. 또한 스마트폰을 기부판에 태그하면 14초 안에 기부가 완료되는 NFC 기반 원태그 스마트기부 시스템을 도입해 누구나 더욱 손쉽게 나눔에 동참할 수 있게 됐다.