개인 순매수, 외국인·기관 순매도

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 24일 오전 상승 출발해 3900대 안착을 시험하고 있다

이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 57.20포인트(1.48%) 오른 3910.46이다. 지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발했다.

이후 오름폭을 줄이며 오전 9시 8분 기준 25.24포인트(0.66%) 오른 3876.7을 나타냈다.

개인은 120억원을 순매수하고 있지만 기관과 외국인투자자는 각각 125억원, 7억원을 순매도하고 있다.

직전 거래일(21일) 코스피는 3.79% 급락해 3850대로 밀려났으나 하루 만에 상승세로 돌아섰다.

코스닥지수는 전장보다 7.8포인트(0.78%) 상승한 871.75로 출발했지만 이내 하락 전환했다. 9시 8분 기준 2.12포인트(0.25%) 하락한 862.03을 나타냈다.

개인은 974억원 순매수하고 있지만 기관과 외국인은 각각 117억원, 863억원 순매도하고 있다.