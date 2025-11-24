전년 동기 대비 154% 성장 “안정적 노선 운영·확대, 화물 영업 강화 성과”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 올해 3분기 화물 운송 실적에서 1만1000톤을 최초로 넘어서며 분기 기준 역대 최대 화물 실적을 기록했다고 24일 밝혔다. 이는 전년 동기간인 2024년 3분기 실적인 약 4500톤 대비 154% 증가한 수치다.

티웨이항공은 방콕 싱가포르 노선 등 동남아 노선을 비롯해 유럽 및 북미 주요 거점과의 화물 운송 네트워크를 안정적으로 확대해 화물 운송 수요가 높은 권역에서의 경쟁력을 강화했다. 특히, 화물 적재 효율이 높은 A330 기재의 효율적인 운영과 화물 공급의 탄력 조절을 적기에 수행하며 고른 성장을 이끌었다.

또한, 티웨이항공은 ▷신선식품 ▷반도체 장비 ▷전자상거래 화물 ▷화장품 등 특수화물 및 소비재 수요 증가에 맞춰 맞춤형 서비스를 강화했다. 유럽, 미주 지역 네트워킹 확장으로 수송 역량을 높이고, 빠른 환적과 효율적인 화물 운송 프로세스가 가능한 시스템을 확대 적용함으로써 편의성을 높였다. 이를 통해 화물 포트폴리오의 수익성과 안정성을 모두 끌어올렸다는 평가다.

마지막으로 운영 효율화 역시 이번 최대 실적을 뒷받침한 요인이다. 화물 운송의 탑재 효율을 높이기 위한 스케줄 조정, 노선별 수요 분석을 활용한 전략적인 운영으로 특히 글로벌 물류사 및 주요 협업 기업들과의 협력 확대는 안정적인 물동량 확보에 크게 이바지했다.

티웨이항공 관계자는 “화물 운송량 1만1000톤 돌파는 코로나 이후 빠르게 회복하고 있는 글로벌 물류 시장에서 티웨이항공이 안정적인 공급자 역할을 하고 있음을 상징하는 지표”라며 “앞으로도 안전운항을 최우선으로 하여 화물 운송 사업을 지속 확대하겠다”고 말했다.