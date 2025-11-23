평화구상 초안 수정 여부 주목

[헤럴드경제=신현주 기자] 마코 루비오 국무부 장관을 비롯한 미국 고위급이 23일(현지시간) 스위스 제네바에서 우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화구상을 논의하는 것으로 알려졌다.

인터넷매체 악시오스 등에 따르면 이번 만남에는 당사국인 우크라이나뿐 아니라 독일, 프랑스, 영국 등도 참석한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아, 우크라이나 측에 추수감사절인 이달 27일까지 평화구상을 수용하라고 제시한 가운데 논의에 탄력이 붙는 모습이다.

미국 대표단은 루비오 장관이 이끄는 가운데 스티브 위트코프 중동특사와 댄 드리스컬 육군 장관 등으로 구성된다. 드리스컬 장관은 지난 20일 우크라이나에서 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 만나 미국의 평화구상 초안을 전달했다. 드리스컬 장관은 이날 제네바에 도착했다고 CNN이 전했다.

미 당국자는 악시오스에 “이것(평화구상)이 우크라이나에 최선의 제안이 되도록 그들과 계속 협력 중”이라며 “우리는 그들의 입장이 뭔지 말할 수는 없지만, 이 제안은 미국, 우크라이나, 러시아 간 협력을 포함해 왔다”고 말했다.

미국의 평화구상은 총 28개 조항으로 구성됐다. 미국과 러시아가 먼저 만나 만든 것으로 우크라이나보다는 러시아에 훨씬 유리하다는 평가가 나온다. 평화구상은 우크라이나 측에 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유사한 방식으로 미국과 유럽의 ‘집단방위’ 방식 안전보장을 약속하고 있다. 하지만 우크라이나 동부 돈바스 지역 전체를 러시아가 가져가고 우크라이나의 나토 가입 차단 등의 내용이 담겼다.

미국에서는 민주당뿐 아니라 공화당 일각에서도 전쟁을 일으킨 러시아에 대한 지나친 보상안이라며 반발이 일고 있다. 일부 상원의원은 이날 평화구상 28개 조항이 러시아 측 제안이라고 주장해 파문을 일으켰다. 마이크 라운즈 공화당 상원의원과 무소속인 앵거스 킹 상원의원은 “루비오 장관이 우리에게 평화구상이 미국이 작성한 것이 아니라 중간자를 통해 전달된 것이며 사실상 러시아의 ‘위시리스트’라고 말했다”고 주장했다. 의원들에 따르면 루비오 장관은 우크라이나 측과의 협상을 위해 제네바로 이동하던 중 여야 의원들에 전화를 걸어 이같이 설명했다고 한다.

그러나 루비오 장관은 의원들의 주장을 반박했다. 그는 엑스(X·옛 트위터)에 “평화구상은 미국이 작성한 것이며, 현재 진행 중인 협상을 위한 강력한 틀로 제시된 것”이라고 밝혔다. 이어 “러시아 측 의견을 반영했지만 우크라이나 측의 과거와 현재의 의견도 포함했다”고 했다.

우크라이나도 불만을 표했다. 젤렌스키 대통령은 구상의 초안을 받은 다음 날 “존엄성을 잃거나 핵심 동맹국을 잃을 위험을 감수하거나 어려운 조항 28개를 받아들이거나 혹독한 겨울을 보내야 하는 상황”이라며 “우리는 미국 및 모든 파트너와 차분히 협력하고 주요 파트너와 함께 건설적인 해결책을 모색할 것”이라고 밝혔다.

이번 미국과 우크라이나 간 고위급 회담에서 기존 구상에서 어느 정도 수정이 이뤄질지 주목된다. 트럼프 대통령 역시 수정이 이뤄질 수 있다고 시사했다. 그는 이날 백악관에서 기자들과 만나 우크라이나에 제안한 구상이 최종 제안이냐는 물음에 “내 최종 제안이 아니다”라고 답했다. 미 당국자도 악시오스에 구상의 세부 사항이 초안과 달라질 수 있다면서 “이게 바로 우리가 (우크라이나와) 대화하는 이유”라고 말했다.