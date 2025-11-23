“변화와 혁신 재촉…새 항해 떠나야” “거대 양당 가지 않은 새로운 항로 개척”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 대표 후보는 23일 “조국혁신호는 국민과 함께 모든 항해를 마치고 국민과 함께 출발선이 같은 나라, 자유권은 물론 사회권을 누리는 나라, 행복이 권리가 되는 나라, 모두가 성장하는 나라, 바로 그 제7공화국의 항구에 도달하겠다”고 말했다.

조 후보는 이날 충북 청주 오스코에서 열린 혁신당 2025 전국당원대회 정견 발표에서 “정치·민생·경제·사회·인권개혁의 항해, 이런 새로운 항해를 본격적으로 시작하겠다”며 이같이 말했다.

조 후보는 “국민들은 우리에게 변화와 혁신을 재촉한다. 국민들은 우리가 가진 가능성을 눈에 보이는 희망으로, 손에 잡히는 현실로, 보여달라고 요청하고 있다”며 “그래서 우리는 다시 새로운 항해를 떠나야 한다”고 말했다.

이어 조 후보는 “윤석열 탄핵 이후 새로운 대한민국은 어떤 세상인가”, “대한민국이 도착해야 할 항구는 어디인가”라고 질문을 제시하면서 “조국혁신당은 한국 정치가 의지해온 낡은 해도(海圖)를 찢어버리겠다”고 역설했다. 또 “오직 국민의 뜻을 나침반으로 삼아 거대 양당이 가지 않은 새로운 항로를 개척하겠다”고도 했다.

당원들을 향해 조 후보는 “‘대선후보도 없는 정당’이라는 조롱을 버티며 대승적으로 정권교체에 앞장섰다”, “제가 무수히 정치검찰의 화살을 맞을 때도, 한 평도 안 되는 독방에 갇혀 있을 때도 흔들리지 않고 좌절하지 않고 묵묵히 조국혁신당을 지켜냈다”고 추켜세웠다.

이어 조 후보는 “우리는 폭풍과 격랑을 만날 것”이라면서도 “저 조국을 조국혁신호의 선장으로 믿고 함께 하시겠느냐”고 물었다.

아울러 조 후보는 “오직 국민 중심의 정치를 실현하는 정당, 국민의 하루를 책임지는 정당, 당원의 삶에서 정책을 시작하는 정당, 백 마디 말보다 실천으로 믿음을 쌓는 정당”을 외치며 “그런 새로운 조국혁신당이 바로 오늘 이 자리에 모인 여러분들로부터 시작될 것”이라고 강조했다.