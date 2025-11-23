[헤럴드경제=함영훈 기자] 메리어트 이그제큐티브 아파트먼트(여의도 메리어트 호텔)의 도심 속 미식 공간 파크카페 레스토랑이 한 해의 끝자락을 따뜻하고 풍성하게 채워줄 두 가지 연말 한정 코스 프로모션을 선보인다.

연말 시즌의 문을 여는 첫 번째 코스는 ‘더 페스티브 테이블(The Festive Table)’이다. 12월 31일까지 운영되는 이번 코스는 신선한 해산물과 깊은 풍미의 육류를 함께 즐길 수 있는 ‘서프 앤 터프(Surf and Turf)’를 콘셉트로, 겨울 미식의 즐거움을 한자리에 담았다.

코스는 대하·굴·가리비를 층층이 담아 겨울 바다의 싱그러움을 시각적으로 표현한 ‘해산물 트리오 타워’로 시작한다. 이어지는 메인 요리는 자연산 바닷가재와 안심스테이크로, 바다와 육지의 풍미를 균형 있게 담았다.

런치 코스에는 소프트 크랩 오르조 파스타가 포함되며, 디너 코스에는 연어 쿠르도, 버터넛 호박 벨루떼, 구운 관자 등 겨울철 제철 식재료를 활용한 메뉴가 추가된다. 네이버 예약 고객에게는 웰컴 스파클링 와인이 제공된다.

크리스마스 이브와 성탄절 이틀간 선보이는 한정 코스 ‘크리스마스 페스타(Christmas Festa)’는 메리 크리스파클링 와인 식전 주와 함께 연어 크루도·와규 비프 산도·오이스터 칵테일을 선보인다. 코스는 뵈르 블랑 폼을 얹은 랍스터 비스크 수프로 시작해, 크랜베리와 발사믹으로 풍미를 더한 안심스테이크, 크림 새우 등 크리스마스 감성을 담은 메뉴로 화려한 연말 정찬을 완성한다. 디저트로는 클래식한 ‘부쉬 드 노엘’과 크리스마스 라테 또는 티로 코스를 마무리한다. 디너 코스에는 추가로 딸기 관자 샐러드와 파마햄으로 감싸 구운 연어와 광어 요리가 더해져 한층 풍성한 구성으로 준비된다. 코스를 이용하는 모든 고객에게는 연말을 기념하는 호텔 키링 또는 파우치를 준다고 한다.