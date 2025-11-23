美, 우크라이나에 러·우 전쟁 종전안 전달 돈바스 내주고, 軍절반 축소...러시아만 웃는 ‘평화구상’ 러측 ‘무리수’로 지난달 무산에도 한달만에 재시도 ‘젤렌스키 내부 총질’ 등 우크라 사정 달라져 협상 테이블 깔려는 시도 등 추측 난무

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 간의 전쟁을 끝내기 위한 평화협상안의 합의 시한으로 오는 27일을 제시했다. 문제는 지난달 제안과 마찬가지로 러시아만 좋은 협상안이라는 것. 우크라이나 입장에서는 생각해볼 여지도 없는 무리한 안(nonstarter)이라는 점을 알면서도 재차 종전안을 내놓은 것을 두고 국제사회의 분석이 갈리고 있다.

트럼프 대통령은 지난 21일 라디오 인터뷰에서 “나는 최종시한(deadline)을 많이 정해왔고, 일이 잘 풀리면 최종시한을 연장하는 경우도 있다”며 “하지만 이번에는 목요일(11월27일)이 적절한 시점이라고 우리는 보고 있다”고 밝혔다.

지난 19일 미국이 우크라이나에 제시한 ‘28개항 평화계획’ 종전안 초안은 동부 돈바스 영토 전체를 러시아에 양보하고, 우크라이나 군(軍) 규모를 절반으로 줄이는 내용도 포함됐다. 종전안은 우크라이나가 핵심 무기류를 포기하고 미국의 군사 지원도 축소해야 한다고도 제시했다. 러시아어를 우크라이나의 공식 언어로 인정하고 러시아 정교회의 우크라이나 지부에 공식 지위를 부여하도록 요구하기도 했다. 이는 러시아의 오랜 정치적 목표 중 일부다.

러시아에 영토를 내주는 내용은 우크라이나가 절대 받아들일 수 없다고 했던 내용이다. 지난달 트럼프 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 통화한 후에 마련한 종전안에도 이 같은 내용이 담겼다, 국제사회의 비난 등으로 인해 유야무야됐다. 그럼에도 백악관은 20일 캐롤라인 레빗 대변인의 정례브리핑에서 “해당 구상이 진행 중이고 유동적이어서 세부 사항을 논쟁할 수 없지만, 대통령은 이 계획을 지지한다”며 “러시아, 우크라이나 양측 모두에 좋은 계획이며 양측이 수용할 수 있다고 믿는다”고 밝혔다.

꼭 한달만에 우크라이나가 거부했던 종전안을 다시 내민 배경에 대해 국제사회는 다양한 분석을 내놨다. 가장 우세한 분석은 이번에 마련한 ‘평화 구상’은 러시아와 우크라이나 양 측을 협상 테이블로 나오게 하려는 방안이라는 것이다. 세부 협상안은 양측이 나온 무대에서 다시 시작할 것이란게 이번 평화 구상을 긍정적으로 보는 측의 분석이다.

또 다른 분석은 우크라이나의 사정이 한달 전과는 판이하게 다르다는 점을 러시아가 이용했다는 것이다. 우크라이나는 최근 동부 전선에서 러시아군에 밀리는 양상을 보이고 있다. 러시아군은 20일(현지시간) 우크라이나 동부 하르키우주의 주요 도시 쿠피안스크를 장악했다고 밝혔다. 쿠피안스크는 2022년 2월 러시아군이 점령했지만 지난 9월 우크라이나군이 이 지역을 탈환했다. 이에 러시아가 쿠피안스크에 대한 공세를 강화한 끝에 이번에 재탈환한 것으로 보인다.

여기에 더해 우크라이나는 최근 부패스캔들로 내홍을 겪고 있다. ‘에너지 게이트’라고도 불리는 이번 부패 의혹은 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 최측근들이 다수 연루돼 그의 리더십도 흔들리고 있다. 젤렌스키 대통령 당선 전 연예기획사를 함께 운영했던 사업가 티무르 민디치와 올렉시 체르니쇼우 전 부총리 등이 원전 회사인 에네르고아톰의 협력업체들로부터 계약 수주의 대가로 10~15%에 달하는 리베이트를 받아 횡령한 것으로 밝혀졌다. 횡령액이 1억달러(약 1460억원)에 달하고, 이 중 상당부분을 모스크바로 송금하기도 했다는 사실도 드러났다. 민디치가 키이우의 고급 아파트에 현금 다발을 쌓아놓고, 욕실은 금으로 치장해 황금 도금이 된 변기까지 둔 모습이 보도되면서 국민들의 분노는 극에 달했다.

젤렌스키 대통령은 본인과는 관련없는 일이었다며 철저한 수사 의지를 내비치고 있지만, 이전부터 독립적인 반부패 기관들을 대통령 영향력 하에 두려는 시도들이 지적되면서 그의 리더십도 타격을 입고 있다. 유럽도 부패 방지가 선행되지 않으면 지원이 어렵다며 이번 스캔들을 규탄했다. 유럽은 지난 7월에도 젤렌스키 대통령이 반부패 기관 통제를 시도하자 부패 우려를 들어 지원금을 삭감하기도 했다. 국민들은 전선에서 힘겹게 싸우는데 일부 유력인사들이 검은돈으로 초호화 생활을 누린다는 소식은 군의 사기도 떨어뜨리고 있다.

우크라이나에 악재가 잇달아 발생하면서, 전쟁을 끌어갈 동력이 남아있지 않다는게 러시아의 계산일 수 있다. 우크라이나에 불리한 조항이 있더라도 현 상황을 고려하면 수락할 수 있다는 판단에서 러시아가 ‘마음껏’ 종전 조건을 붙였다는 분석이다.

한편, 전쟁을 빨리 종식시켜 ‘피스 메이커’로서의 자신의 입지를 구축하려는 트럼프 대통령의 욕심을 이번 평화구상의 배경으로 보는 시각도 있다.

미국은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오는 27일 추수감사절 이전에 초안에 서명해야 한다고 압박하고 있다. 러시아 모스크바에서 평화협정을 체결하는 등 모든 과정을 다음달 초에는 마무리하려는 시간표를 고집하고 있기 때문이다. 영국 일간 더타임스는 정치평론가 볼로디미르 페센코의 분석을 인용해 미국이 크리스마스 전까지 종전안을 수용하라는 우크라이나를 압박할 수 있다고 보도하기도 했다.

트럼프 대통령은 앞서 이스라엘과 하마스간 전쟁도 자신이 중재했다며 외교 성과를 과시했다. 지난달 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에서도 국경 분쟁을 이어오던 태국과 캄보디아가 휴전 협정을 맺는데 본인이 중재역을 했다고 주장했다. 그러나 지난 10일 태국과 캄보디아는 다시 교전을 벌였고, 이스라엘과 하마스도 사실상 휴전이 아닌 상황이다. 이스라엘은 지난달 10일 하마스와 휴전 협정을 맺은 이후에도 계속 공습을 가해, 지난 20일까지 가자 지구 주민이 300명 넘게 사망했다는 집계가 나올 정도다. 트럼프 대통령의 기존 분쟁 종식 성과가 불안정하다 보니, 러·우 전쟁을 빨리 끝내야 할 필요가 생겼다는 것이다.