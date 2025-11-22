[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 최근 고용노동부가 주최한 국가기술자격 취득 우수교·우수학생 선정에서 전국 최다 수상 실적을 거뒀다고 21일 밝혔다.

이번에 선정된 곳에는 17개 시도교육청별로 고용노동부 장관상(학교 1교, 학생 1명)과 시도교육청 구분 없이 한국산업인력공단 이사장상(학교 17교, 학생 17명)이 주어졌다.

경북교육청은 학교 분야에서 전국 35%, 학생 분야에서 전국 65%를 차지했다.

학교 분야에서 고용노동부 장관상은 경북항공고(영주)가, 한국산업인력공단 이사장상은 경북바이오마이스터고(영천), 금오공업고(구미), 문경공업고, 삼성생활예술고(경주), 포항제철공업고, 한국국제조리고(영주) 등 전국에서 가장 많은 7교(전국 17교)가 받았다.

학생 분야에서 고용노동부 장관상은 포항제철공업고 1명, 한국산업인력공단 이사장상은 포항제철공업고 9명, 포항흥해공업고 1명, 경북항공고(영주) 1명 등 전국에서 가장 많은 12명이 수상했다.

특히 경북항공고는 전국 2위 학교로 선정돼 지난 20일에 열린 시상식에서 우수사례를 발표했다.

임종식 경북교육감은 “국가기술자격증은 학생들이 앞으로 살아가는데 가장 큰 경쟁력이 된다”며 “경북 직업계고의 교육과정이 대한민국 숙련 기술의 표준을 넘어 세계 숙련 기술의 표준이 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.