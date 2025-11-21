[헤럴드경제]고성능 폴리머 분야의 글로벌 선도 기업 사이언스코(Syensqo)가 미국 플라스틱엔지니어협회(SPE)가 수여하는 ‘2025년 이노베이션 어워드’의 소재 부문에서 수상했다.

업계 전문가 및 언론 관계자들로 구성된 심사위원단은 사이언스코가 프로이덴버그 씰링 테크놀로지스(Freudenberg Sealing Technologies)와 공동 개발해 제너럴 모터스(General Motors)의 최신 차량에 적용된 ‘양압식 크랭크케이스 환기시스템(PCV)’ 밸브용 오(O)링에 사용된 사이언스코의 특허 소재 테크노플론(Tecnoflon®) FKM NFS의 탁월한 성능을 높이 평가했다.

이 부품은 사이언스코의 혁신적 중합 공정을 기반으로 하고 있다. 중합 공정은 테크노플론 퍼옥사이드 경화형 불소고무(FKM)를 불소계 계면활성제 없이(NFS) 생산하면서 원래의 성능을 그대로 유지할 수 있다. 테크노플론 FKM NFS는 순환형 원료 함유 인증도 획득하여, 첨단 소재 성능과 순환경제의 발전을 동시에 구현하는 사이언스코의 능력을 다시 한번 입증했다.

사이언스코의 핵심 고객사 담당 매니저 로라 허시혼(Laura Hirschhorn)은 “이번 수상은 폴리머 혁신에 있어서 사이언스코의 리더십을 입증하는 자랑스러운 성과”라며 “테크노플론 FKM NFS는 사이언스코가 제너럴 모터스, 프로이덴버그 씰링 테크놀로지스와 같은 고객사와의 강력한 파트너십과 기술적 탁월성을 통해 업계를 이끌고 있음을 보여주는 사례”라고 수상 소감을 말했다.

엔진 씰링 용도는 자동차 설계에서 가장 까다로운 환경 중 하나다. 여기에는 지속적인 열, 압력, 공격성성 높은 유체에의 노출을 견디면서도 탄성과 무결성을 유지할 수 있는 소재가 필요하다.

테크노플론 FKM NFS는 신뢰성과 안전성이 절대적으로 요구되는 이러한 시스템에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 이 소재의 우수한 내화학성 및 내열성은 일관된 장기적 씰링 성능을 보장하며, 자동차 제조사들이 가장 혹독한 작동 조건에서도 엔진 효율, 배기 가스 저감, 내구성을 유지할 수 있도록 돕는다.