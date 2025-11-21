[헤럴드경제=김벼리 기자] 대한주택건설협회는 21일 서울 동작구 등 전국 13개 지역에서 ‘2025년 사랑의 연탄나눔 봉사활동’을 전개했다고 밝혔다.

협회는 중앙회와 전국의 13개 시·도회 사무처, 소속 회원사 임직원 총 150명이 참여한 가운데 약 1억원 상당의 연탄 11만여장을 지원했다.

중앙회 임직원 30명은 21일 오후 3시부터 4시 30분까지 (사)따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔운동본부와 함께 서울 동작구 동작대로 207-4번지 일대에 거주하는 에너지 취약계층 6가구에 1200장의 연탄을 전달했다. 중앙회는 이날 배달된 연탄을 포함해 총 1만1000여장을 후원했다.

정원주 대한주택건설협회장은 “협회 임직원이 한마음으로 참여한 이번 봉사활동은 소외된 이웃에게 실질적인 도움을 전할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “11년째 이어온 주택업계의 나눔 실천이 에너지 취약계층의 따스한 겨울나기에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

이어 “협회는 앞으로도 지역사회와의 상생을 위해 도움이 필요한 이웃과 사회복지시설을 대상으로 다양한 봉사활동과 지원사업을 적극 확대해 나갈 것”이라며 “공적단체로서 사회적 책임을 충실히 이행해 나눔문화 확산에 앞장서겠다”고 덧붙였다.