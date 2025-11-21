[헤럴드경제=최원혁 기자] 병역 기피 논란으로 국내 입국이 제한된 가수 유승준(스티브 승준 유)이 래퍼 저스디스 앨범에 참여하면서 기습적으로 국내 활동을 알렸다.

유승준은 20일 발매된 래퍼 저스디스 신보 ‘릿(LIT)’의 수록곡 ‘홈 홈’ 피처링에 참여했다. 저스디스가 이날 자신의 유튜브 채널에 앨범 녹음 및 제작 모습이 담긴 영상을 공개하면서 이같은 사실이 알려졌다.

영상을 보면 저스디스와 유승준은 녹음실에서 만나 반갑게 포옹을 나누는 모습과 유승준이 열정적으로 녹음에 참여하는 모습도 담겼다. 그의 목소리가 앨범으로 발매되는 건 무려 23년 만이다. 다만 음원 정보에는 유승준의 이름이 별도로 표기돼 있지 않았다.

유승준이 음악 작업에 참여한 것은 2002년 병역 기피 논란 이후 사실상 처음이다. 그는 당시 한국 국적 포기 후 미국 시민권을 취득해 입국이 제한됐으며 이후 20년 가까이 국내 연예계 복귀를 둘러싼 갈등이 지속돼 왔다. 이번 피처링 참여가 별도 고지 없이 공개된 점도 “은밀한 방식의 복귀 시도 아니냐”는 지적을 낳고 있다.

유승준은 꾸준히 한국 입국을 시도했다. 2015년 재외동포 비자(F-4) 발급을 신청했으나 대사관에서 이를 거부하자 행정소송을 제기했다. 최종 승소했지만 LA 총영사관은 재차 비자 발급을 거부했다. 이후 2020년 두 번째 소송을 냈고 지난해 11월 다시 대법원에서 승소했으나 비자 발급은 거부됐다.

유승준은 같은 해 9월 세 번째 소송을 냈다. 그는 세 번째 소송에서도 승소했으나 LA 총영사는 이에 불복해 항소장을 제출했다.