[헤럴드경제 = 서병기선임기자]김태욱 씨가 회장으로 있는 ㈜아이패밀리에스씨(114840)가 11월 20일 성평등가족부가 주최한 “2025년 가족친화 우수기업 정부포상 수여식’에서 성평등가족부 장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

가족친화 우수기업 유공 포상은 가족친화적 사회 분위기 조성을 위해 추진되고 있는 제도로, 올해는 가족친화인증 기업 중에서 가족친화제도를 선도적으로 운영하고 실행의 공적이 우수한 기업·기관 18곳을 선정하여 포상했다.

아이패밀리에스씨는 롬앤(rom&nd), 앤드바이롬앤(andbyrom&nd), 누즈(nuse), 아이웨딩(iWedding), 아이컬러(Icolor), 호텔크렌베리(Hotel Cranberry), 자리아(zaria) 침구, 옌센 베드(Jensen Beds) 등 다양한 분야의 브랜드를 운영하면서, 함께 일하는 임직원들에게 ‘근무시간 1분단위 인정, 유연근무, 선택근로, 재택근무, 성장장려지원금, 무이자주택자금대출’ 등 일과 삶의 균형을 위한 제도들을 선도적으로 진행한 점이 높은 점수를 받으면서 수상했다.

아이패밀리에스씨 김태욱 회장은 “즐겁고 행복한 회사생활과 개인 삶의 균형이 잘 어우러질 수 있는 기업 문화를 만들어 가기 위해 노력하고 있다”면서, “운영하고 있는 모든 분야에서 취업하고 싶은 기업 1위를 목표로, 모범적인 기업 문화가 정착될 수 있도록 임직원 분들의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다”고 소감을 전했다.