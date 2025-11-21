이혁 주일본대사 “모든 노동자분들의 명복 빈다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이혁 주일본대사는 21일 사도광산 추도식에서 “앞으로 한일 양국이 고통과 아픔의 역사를 함께 기억하며, 협력과 연대의 밝은 미래를 향해 나아가기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대사는 이날 일본 니가타현 사도시에서 사도광산 강제동원 한국인 희생자를 위한 추도식에서 “오늘 우리는 이곳 사도광산에서 일하셨던 모든 노동자분들의 고통과 아픔을 함께 기억하고자 이 자리에 모였다”며 이같이 말했다.

이날 추도식엔 정부대표인 이 대사를 비롯한 정부 관계자 및 우리 유가족 11명이 참석했다.

이 대사는 “먼저 모든 노동자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께도 깊은 위로와 애도의 뜻을 전한다”며 “지금으로부터 80여년 전 이 곳 사도 섬에는 조선총독부의 관여 하에 모집, 관알선 및 징용 등의 방식으로 자신의 의사에 반해 동원되어 강제로 노역해야 했던 많은 한국인 노동자분들이 있었다”고 짚었다.

그는 “한국인 노동자들이 느꼈을 부상에 대한 두려움, 외부와 단절된 삶 속에서 비롯된 고립감, 기약 없는 미래가 주는 막막함은 오랜 세월을 거치며 유가족의 마음에도 깊은 아픔과 슬픔으로 남았다”고 했다.

또한 이 대사는 “한국인 노동자분들이 더 위험하고 어려운 업무를 맡아야 했지만, 사도광산에서 일하신 모든 분들이 혹독한 노동과 열악한 생활을 견뎌야 했다.”며 “그리고 그 과정에서 양국 국민들이 서로의 처지를 이해하고 때로는 손을 내밀어 돕는 모습도 분명히 있었을 것”이라고 말했다.

이 대사는 이어 “이와 같은 기억은 세월이 흘러도 잊히지 않았고, 사도 섬 주민들께서는 한국인 노동자의 애환을 기억하며 조용한 추모를 이어오셨다”면서 “오늘 이 자리에서 과거의 아픔을 되새기고 추모의 뜻을 나누는 것은 이러한 공감과 치유의 마음을 더욱 깊게 할 것”이라고 했다.

이번 추도식에서는 참석한 유가족을 대표해 이철규 씨가 추도사를 낭독했다. 이철규 씨는 “고인이 되신 부친께서 강제동원돼 힘들게 고생하셨다던 이곳 사도광산에 와 보니, 부친의 아픔과 슬픔을 조금이나마 이해하고 부친을 더욱 가깝게 기억하게 됐다”며 이번 추도식에 참석한 감회를 밝혔다. 참석한 유가족들은 순서에 따라 차분하고 엄숙하게 개별적으로 추모하는 시간을 가졌다.

추도식이 끝난 후 유가족들은 작년 추도식이 개최되었던 한국인 노동자 기숙사 터를 방문하여 헌화하고, 한국인 노동자 관련 주요 장소들을 방문해 함께 추모했다.