삼성전자 2026년 사장단 인사 8개월만 대표이사 2인체제 복귀 메모리·MX사업부문장도 겸임 DX부문 CTO 윤장현 부사장 SAIT원장 박홍근 하버드大 교수

삼성전자가 반도체(DS) 사업의 전영현 부회장, 모바일·가전(DX) 사업의 노태문 사장 투톱 체제로 복귀했다. 노 사장이 8개월 만에 직무대행을 떼고 DX부문장과 대표이사를 겸임하게 되면서 삼성전자는 경영 안정과 세대교체를 통한 혁신을 동시에 꾀했다. 아울러 기초과학 및 공학 부문의 글로벌 석학인 박홍근 하버드대 교수를 영입하고 소프트웨어 전문가인 윤장현 부사장을 승진시키며 기술 연구에 힘을 싣는다. ▶관련기사 3면

삼성전자는 21일 이같은 내용을 골자로 한 승진 1명, 위촉업무 변경 3명 등 총 4명 규모의 ‘2026년 정기 사장단 인사’를 발표했다.

노태문 DX부문장 직무대행 겸 MX 사업부장은 DX부문장 및 MX사업부장에 대표이사까지 겸하게 됐다. 전영현 대표이사 부회장은 DS부문장·메모리 사업부장 역할을 계속 맡게 됐다.

1968년생인 노 사장은 입사 10년 만인 2007년 최연소 상무(만 39세) 승진을 시작해 최연소 부사장, 최연소 사장, 2020년에는 만 52세 나이로 MX사업부장에 임명되며 승승가도를 달려왔다.

사장단 중에서도 비교적 젊은 나이인 노 사장을 대표이사로 기용한 것은 세대 교체를 통해 새로운 바람을 불어넣겠다는 뜻으로 분석된다. 앞서 정현호 삼성전자 부회장은 이달 초 8년 만에 경영 일선에서 용퇴한 바 있다.

아울러 지난해 DS 부문장으로 전격 투입됐던 전영현 대표이사 부회장은 메모리사업부장과 DS부문장을 계속 맡는 대신에, SAIT(엣 삼성종합기술원) 원장 직함은 내려놓았다.

HBM3E 퀄테스트 통과 및 엔비디아 납품을 성공시키고, HBM4까지 성공적인 성과가 반영된 것으로 보인다.

이번 인사로 약 8개월 동안 공석이었던 대표이사 자리를 노 사장이 채우게 되면서 2인 대표이사 체제가 복원됐다. 실적이 부진했던 DX부문에는 새 바람을 불어 혁신을 꾀하는 동시에 DS부문은 안정성을 유지해 변화와 유지를 공존시키겠다는 뜻으로 읽힌다.

삼성전자는 “MX, 메모리 등 주요 사업의 지속적인 경쟁력 강화와 시장 선도를 위해 양 부문장이 MX사업부장·메모리사업부장을 겸직하는 체제를 유지했다”고 밝혔다.

덧붙여 “핵심사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 불확실한 대내외 환경 하에서 경영안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련하기를 기대한다”고 말했다.

대표이사 사장단 중 유일하게 DX부문 CTO(사장) 겸 삼성리서치센터장을 맡게된 윤장현 부사장의 인사로 미루어 봐서 DX부문 쇄신 의지가 강하다는 걸 엿볼 수 있다.

윤 사장은 MX 사업부 사물인터넷(IoT)&타이젠(Tizen) 개발팀장, 소프트웨어 플랫폼팀장, 소프트웨어 담당 등 보직을 역임한 바 있다.

2024년 말에는 삼성벤처투자 대표이사를 맡아 AI, 로봇, 바이오, 반도체 등 유망기술 투자를 주도해왔다.

전영현 부회장의 업무가 하나 줄어들면서 공석이 된 삼성전자 SAIT 원장은 박홍근 사장이 신규 위촉됐다.

박홍근 사장은 이번에 새롭게 영입된 인사로, 내년 1월 1일 입사예정이다. 1999년 하버드대 교수로 임용된 박 사장은 25년 이상 화학·물리·전자 등 기초과학과 공학 전반의 연구를 이끌어 온 글로벌 석학이다.

삼성은 이번 인사를 통해 “반도체 미래를 위한 신기술을 연구하고, AI 드리븐 컴퍼니(AI Driven Company)로 전환을 가속화하기 위해 각 분야 최고 전문가를 SAIT 원장 및 DX부문 CTO에 과감히 임명해 AI 시대 기회 선점의 기반을 마련했다”고 밝혔다.

한편, 삼성전자는 수시인사를 통해 올해 2명의 사장을 선임한 바 있다. 올해 3월 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장으로 최원준 부사장을 승진시켰다. 최 사장은 AI 기술 고도화 등을 통해 갤럭시 S25의 개발 성공과 글로벌 사업 성장을 주도했다.

3M, 펩시 등 글로벌 브랜드의 최고 디자인 책임자를 역임한 마우로 포르치니는 올해 4월 DX부문 최고 디자인 책임자(CDO) 사장으로 영입했다.

박지영 기자