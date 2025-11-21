박철우 신임 서울중앙지검장이 21일 오전 서울 서초구 서울중앙지검으로 출근하며 취재진의 질의에 답변하고 있다. 박 검사장은 “검찰에 대한 국민 신뢰 회복과 구성원 사기 진작이 시급한 시기에 중책을 맡게 돼 어깨가 너무 무겁다”며 “중앙지검 구성원 모두가 검찰 본연 업무에 집중할 수 있게 조직 안정화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 임세준 기자
입력 2025-11-21 11:20:24
“전기차·게임 없애고, 부동산·신사업 편입”...대기업 3개월간 계열사 69개 정리
[헤럴드경제=양영경 기자] 대기업들이 최근 3개월 동안 비핵심 계열사 정리에 나서며 ‘선택과 집중’에 속도를 내는 것으로 나타났다. 부동산 개발·투자 분야에서는 계열 편입이 두드러지며 사업 확장을 이어간 것으로 파악됐다. 공정거래위원회는 이런 내용이 담긴 ‘최근 3개월간 대규모기업집단 소속 회사 변동 현황’을 21일 발표했다. 자산 5조원 이상 92개 대규
이승기 ‘26억 타운하우스’ 부모에 증여…10년새 두배 ‘껑충’
[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 겸 배우 이승기가 부모에게 26억원대 고급 타운하우스를 증여한 것으로 전해졌다. 지난 19일 매거진 우먼센스에 따르면 지난 8월1일 이승기는 약 10년 동안 자신이 보유했던 고급타운하우스를 부모에게 증여했다. 매체에 따르면 이승기는 경기 광주시 신현동에 위치한 한 타운하우스를 지난 8월 부모에게 증여했다. 416㎡(126평) 대지에 지하 1층~지상 1층 규모로 지어진 단독주택(건물연면적 289㎡, 87평)으로, 정확한 가격은 알 수 없지만 같은 단지 내 동일한 면적의 주택이 지난 7월 26억원에 거래된 것으로 알려진다. 이승기는 이 주택을 2016년 7월 약 13억 3941만여 원에 매입해 약 10년간 보유해왔다. 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸인 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 이승기는 결혼 후 지난해 8월 서울 용산구 한남동 소재 고급 빌라인 라누보한남 전용 255㎡에 보증금 105억원 전세로 신혼집을 마련했다. 지난해 5월에는
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고