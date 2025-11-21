[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 창립 30년 동안 꾸준한 배당과 흑자를 기록한 광주비아신협이 지역사회를 위해 다양한 공헌 활동과 나눔의 실천으로 주목받고 있다.

지난 1996년 문을 연 비아신협은 광산구 게이트볼대회를 비롯해 첨단축구단 후원, 명절 선물 전달, 사랑의 쌀 4362만원, 광산구 축제 후원 등 다양한 사회공헌으로 지역민들과 유대를 쌓아가고 있다.

특히 장학사업을 통해 지역 인재양성에 힘쓰고 있다. 누적 기부금은 8695만원, 중·고등 장학금 5100만원을 후원해 학생들에게 희망을 심어주고 있다.

비아신협은 상생금융의 경영 철학을 바탕으로, 타 신협과의 협력시스템도 구축했다. 이를통해 공동대출을 취급하고 있으며, 골목상권 활성화를 위해 소상공인 맞춤 금융 지원 정책을 펼치고 있다.

이금옥 비아신협 이사장은 “30년 동안 비아신협을 믿고 함께해 준 조합원과 지역 사회에 깊이 감사드린다” 며 “자산 4000억원 달성을 계기로 조합원과 더불어 성장하는 든든한 금융기관이 되겠다”고 밝혔다.