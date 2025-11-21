굿네이버스에 후원금 2000만원 기탁

[헤럴드경제=최은지 기자] 일동제약그룹이 ESG 경영과 사회 공헌 활동의 일환으로 지난해에 이어 ‘걸음 기부 캠페인’을 전개하고, 목표 달성에 따른 소외 계층 후원에 동참했다고 21일 밝혔다.

일동제약그룹은 ‘아동 학대 예방의 날(11월 19일)’에 맞춰 지난달 20일부터 한 달간 임직원들과 함께 스마트폰 만보기 앱을 활용한 ‘1억보 모으기 캠페인’을 진행했다.

캠페인에는 일동홀딩스와 일동제약 등 그룹 내 주요 회사 임직원들이 자발적으로 참여하였으며, 누적 합산 기준 총 1억2700만걸음을 적립해 당초 목표를 초과 달성했다.

회사 측은 이번 캠페인을 통해 구성원들의 건강 증진은 물론, 환경과 에너지 문제 대응 측면에서 소나무 1760여그루를 심는 것과 맞먹는 1만1622㎏의 탄소 배출 저감 및 1만7780kWh의 에너지 절약 효과를 이끌어 냈다고 설명했다

목표 달성에 따라 일동제약그룹은 사전에 세운 계획대로 어려운 환경에 놓인 어린이들을 돕기 위한 후원금 2천만 원을 20일, 글로벌 아동 권리 NGO인 굿네이버스 측에 기탁했다.

특히, 구성원들이 자율적으로 급여의 일부를 공제해 조성·운영하는 ‘임직원 사회 공헌 기금’에서 출연한 1000만원에 ‘매칭 그랜트 프로그램’을 통한 회사 차원의 기부금 1000만원을 더해 마련한 후원금으로 사회 공헌의 의미를 더했다.

기부금 전달식에 참석한 일동제약그룹 임직원들은 “일상에서 쉽게 할 수 있는 걷기를 통해 건강 증진과 에너지 절감은 물론, 이웃 사랑을 실천할 수 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “ESG 문화 정착과 확산을 위해 작은 일에서부터 관심을 갖고 꾸준히 참여할 계획”이라고 말했다.

일동제약그룹은 지속 가능한 기업으로 나아가기 위해 우선되어야 할 ‘ESG’ 관련 가치를 회사의 경영 방침과 운영 전략에 반영하는 한편, 기후 위기 대응과 환경 문제 개선, 사회 공헌 및 나눔 실천 등 사회적 책임을 다하기 위한 다양한 활동들을 지속적으로 전개한다는 방침이다.