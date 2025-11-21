알리, 크로스보더 전자상거래 우수기업상 ‘스마트 가치사슬’ 기반 디지털 전환 성과

[헤럴드경제=강승연 기자] 알리익스프레스가 중국 산둥성 웨이하이에서 열린 ‘2025 아시아 통신판매비전 웨이하이 대회(2025 아시아 이커머스 생태대회)’의 한·중 디지털 커머스 우수기업 시상식에서 ‘크로스보더 전자상거래 우수기업상’을 수상했다고 21일 밝혔다.

아시아 이커머스 생태대회는 매년 각 국가에서 성과를 보인 기업을 선정해 시상하고, 이커머스 산업의 변화와 트렌드를 공유하는 행사다. 이번 행사는 중국전자상회가 공동으로 주최했다. 아시아 주요 전자상거래 기업과 정부 및 학계 인사가 참석했다. 핵심 의제로는 기술·물류·금융·콘텐츠·소비자 경험이 서로 연결되는 ‘스마트 가치사슬(Smart-Chain)’ 기반 시장 전환이 논의됐다.

알리익스프레스는 해외직구 수요와 다양해지는 소비자 니즈에 맞춰 카테고리와 상품 선택권을 강화하고 한국 소비자의 라이프스타일에 맞춰 플랫폼을 향상시킨 점을 인정받아 수상이 결정됐다.

이러한 장기적 노력은 올해 ‘11.11 광군제’에서도 나타났다. 패션·뷰티, 홈·라이프스타일, 취미, 전자기기 등 주요 카테고리가 높은 관심을 받으며 소비자들이 일상 전반에서 해외직구를 적극 활용하는 흐름이 두드러졌다. 알리익스프레스는 이러한 시장 변화를 선제적으로 반영해 다양한 카테고리의 상품을 한 플랫폼에서 편리하게 찾고 구매할 수 있는 환경을 구축해 왔다.

알리익스프레스는 이번 시상을 계기로 한국온라인쇼핑협회 및 유관기관과 협력을 이어간다. 또 카테고리 강화, 가격 혜택, 플랫폼 편의 기능 등 서비스 전반을 강화할 계획이다.

알리익스프레스 관계자는 “이번 수상은 한국 소비자가 글로벌 상품을 보다 편리하게, 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 쇼핑 환경을 개선한 노력이 인정받은 것”라며 “앞으로도 국내 소비자의 쇼핑 선택권을 넓히는 만능 플랫폼으로 자리 잡겠다”고 말했다.