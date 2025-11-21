판매금액 1000억원대 “1년반 동안 200회 이상 한일 오가며 밀수”

[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 경찰이 2023년 3월부터 지난해 8월 사이 한국에서 금괴 총 1t을 일본으로 밀수한 혐의로 A(53)씨 등 일본인 2명을 체포했다고 교도통신 등 현지 언론이 21일 전했다. 이들이 밀수한 금괴는 108억엔(약 1010억원)에 달한다.

통신 등에 따르면 A씨는 지난해 8월 21일 김포공항을 통해 도쿄 하네다공항으로 금괴 약 4㎏(4700만엔, 약 4억4000만원)을 밀수해 소비세 등 470만엔을 탈루하려 한 혐의를 받고 있다.

공범인 B(45)씨는 다음날 같은 방법으로 9㎏(약 9억8000만원)을 밀수하려 한 혐의다.

이들은 도쿄 세관에는 수입 신고를 하지 않았다. 그러나 하네다공항 엘리베이터 안에서 파우치에 담긴 4㎏의 금괴가 분실물로 발견되며 A씨의 밀수 혐의가 드러났다. B씨는 9㎏의 금괴를 신고 없이 반입하려다 세관 검사에서 적발됐다.

도쿄 경시청은 두 사람이 한국과 일본을 200차례 이상 왕복하며 금괴 밀수를 반복했고, 도쿄 내 귀금속점 등에 금괴 1t가량을 약 108억엔에 판매한 것으로 보고 있다.

도쿄 경시청은 두 사람이 금 밀수 조직의 일원인 것으로 보고 추가 범행 등에 대해 수사를 확대하고 있다. 또 한국에서 금괴를 준비한 인물이 있는 것으로 보고 입수 경로 등도 자세히 조사하고 있다.

금값이 상승하며 일본에서 금 밀수도 늘고 있다. 일본 재무성에 따르면 2021년에 5건(압수량 27㎏)이었던 금 밀수는 2024년에는 493건(압수량 1218㎏)으로 급증했다.